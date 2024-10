ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、おしゃれに体型カバーもできる、ディズニーデザイン「ミニ裏毛チュニック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミニ裏毛チュニック」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:3,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

<カットソー>ポリエステル65%、綿35%(ミニ裏毛)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ゆったりデザインで着やすいチュニック。

1枚で着るのはもちろん、インにハイネックなどを着て、重ね着も楽しめロングシーズン活躍します!

お尻まで隠れるチュニック丈に、ゆとりあるシルエットで体型カバーも◎

身生地は肌あたりのよいミニ裏毛素材を使用しています。

デザインは全部で4種類。

ミッキー&ミニー

© Disney

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのチュニック。

首周りにはたくさんの音符、そして「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の姿が☆

© Disney

音符に座ったり、楽しそうに動いたり、見ているだけでワクワクとするデザインになっています。

コーディネートに取り入れやすいカラーリングもポイント!

『ピーター・パン』ティンカー・ベル

© Disney

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのチュニック。

黒地に、鮮やかなカラーのプリントが映えて可愛さ満点◎

© Disney

胸元にはブルーで「ティンカー・ベル」のシルエットがあしらわれ、

© Disney

裾にはたんぽぽがずらりとデザインされています。

たんぽぽの綿毛も飛び、動きがあるのも素敵!

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのチュニック。

カジュアルで温かみのあるカラーがポイント。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

胸元には「くまのプーさん」とお友達「ピグレット」のアートが。

手書き風タッチに、片方のほっぺをふくらましている姿もとってもかわいい☆

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのチュニック。

「チップ」と「デール」のイメージカラーでもあるブラウンがベースで、大人っぽい雰囲気。

© Disney

胸元にはお花に囲まれている「チップ」と「デール」の姿が。

全体的に色味が統一されているので、使いやすそう◎

主張しすぎないキャラクタープリントがデイリーに活躍!

おしゃれに体型カバーもできる、ディズニーデザイン「ミニ裏毛チュニック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

