指にはめるだけでアクティビティや睡眠を測定して記録できるスマートリング「Oura Ring」の第4世代となる「Oura Ring 4」が発表されました。前世代のモデルと比較して、デザインがスリム化して測定精度が向上しています。Discover the All-New Oura Ring 4 - The Pulse Bloghttps://ouraring.com/blog/oura-ring-4/

Smart Sensing: Unparalleled Accuracy and Personalization in Oura Ring 4 - The Pulse Bloghttps://ouraring.com/blog/smart-sensing/Oura Ring 4 vs Oura Ring 3: Should you upgrade?https://www.androidauthority.com/oura-ring-4-vs-oura-ring-3-3486451/Oura Ringはフィンランドのメーカー・Ouraがリリースするスマートリングで、指にはめるだけでアクティビティを測定できるウェアラブルデバイスです。過去には、アメリカのプロバスケットボールリーグであるNBAで、新型コロナウイルス感染症対策として選手全員にOura Ringが支給されたことがあります。新型コロナ対策にNBAが選手に支給した「Oura Ring 2」をバラバラに分解するムービー - GIGAZINEOura Ring 4は第4世代のOura Ringで、前世代モデルからデザインが一新されています。第3世代のOura Ring 3は一部にエッジのある外観でしたが、Oura Ring 4は完全な円形。また、Oura Ring 3までは指輪の内側がエポキシパーツだったのが、Oura Ring 4では内側もチタンパーツになっています。さらに、Oura Ring 3では内側のセンサー部分がドーム型に1.3mmほど突出していたのが、Oura Ring 4では逆にセンサー部分が0.3mmほどへこんでいるとのこと。内蔵されているセンサーは血中酸素センサー・光学式心拍センサー・赤外線光電式容積脈波記録センサー・皮膚温度センサー・3D加速度計。Ouraは、新しいアルゴリズムによるスマートセンシング技術によって、信号品質が120%向上し、各種センサーの精度が向上したとアピールしています。また、新機能として自動アクティビティ検出が導入され、40種類以上のアクティビティを認識して記録することが可能。ユーザーは連携したスマートフォンのアプリ上で記録を確認できます。加えて、女性向けの機能も追加され、妊娠可能な時期を予測することもできるようになったとのこと。そして、アルゴリズムの刷新によってバッテリーの持続時間も改善され、Oura Ring 3では最大7日だったのが、Oura Ring 4では最大8日間に延びているそうです。フル充電にかかる時間は公称で20〜80分。サイズは4号〜15号で、本体カラーはシルバー・ブラック・ブラッシュドシルバー・ステルス・ゴールド・ローズゴールドの6種類。Oura Ring 4の価格はシルバーとブラックが349ドル(約5万1000円)、ブラッシュドシルバーとステルスが399ドル(約5万8000円)、ゴールドとローズゴールドが499ドル(約7万3000円)で、公式サイトから注文可能。出荷は2024年10月15日(火)から開始されます。日本にも配送が可能ですが、別途送料がかかるので注意が必要です。なお、Ouraの公式アプリは日本語に対応しています。「Oura」をApp Storeでhttps://apps.apple.com/jp/app/oura/id1043837948Oura - Google Play のアプリhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.ouraring.oura