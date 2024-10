ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、「スヌーピー」たちのアップリケがかわいいこたつ布団を紹介します☆

ベルメゾン【省スペース】アップリケ付きこたつ布団「スヌーピー」

サイズ・価格:

・正方形(約180×180cm)11,900円(税込)

・長方形(約180×210cm)14,900円(税込)

・長方形 大(約185×225cm)16,900円(税込)

詰めもの重量:(こたつ布団)正方形0.38kg、長方形0.47kg、長方形(大)0.53kg

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンから「スヌーピー」たちのアップリケが付いた「【省スペース】アップリケ付きこたつ布団」が登場!

2箇所に入った「スヌーピー」と仲良しきょうだいたちのアップリケ刺繍がかわいいデザインです。

お皿を前に様々なポーズをとる「スヌーピー」や「オラフ」「マーブルス」「アンディ」「ベル」「スパイク」がかわいい☆

「スヌーピー」たちのボディ部分は、ふわふわ素材のアップリケで仕上げられています。

まるで、一緒にこたつを囲んでいるようなほっこりとするデザインです。

布団部分は、温かみを感じるチェック柄と、部屋がパッと明るくなる色味の組み合わせ。

表面のチェック柄は、なめらかなマイクロファイバーを採用。

コーナー部と裏面は無地のボア素材で、ふわふわの肌ざわりで、より暖かさを感じられます。

また、場所を取らない省スペースタイプ。

暖かさはそのままに、こたつをすっきりと見せてくれるのも嬉しいポイントです。

サイズは、正方形・長方形・長方形(大)の3タイプを展開。

部屋の大きさ、こたつの大きさに合わせて選ぶことができます☆

「スヌーピー」たちのかわいいアップリケ刺繍入りの省スペースこたつ布団。

【省スペース】アップリケ付きこたつ布団「スヌーピー」は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post お部屋をすっきりかわいくコーディネート!ベルメゾン【省スペース】アップリケ付きこたつ布団「スヌーピー」 appeared first on Dtimes.