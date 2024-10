JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」は、期間限定デザインが続々と登場!

今回は、2024年11月2日より東京ディズニーシーで開催される“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”デザインのフリーきっぷを紹介していきます☆

ディズニーリゾートライン“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”フリーきっぷ

発売日:2024年11月2日(土)〜2025年1月14日(火) ※売り切れ次第終了

販売場所:ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機

ディズニーリゾートラインにて販売されている「フリーきっぷ」に、2024年11月2日から開催される“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”デザインのフリーきっぷが登場!

キラキラとした雪が舞う様子を背景に、「ステラ・ルー」「ダッフィー」「リーナ・ベル」が描かれています。

「ダッフィー」と「リーナ・ベル」は雪に興味津々!

「ステラ・ルー」は素敵な衣装を身にまとい、うっとりした表情でダンスを踊っています。

ロマンティックな絵柄がおしゃれなフリーきっぷ。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”フリーきっぷの紹介でした。

