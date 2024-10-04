来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇１０月７日



０８：５０ 日・外貨準備高

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１４：００ 日・消費活動指数

１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）

１５：００ 独・製造業新規受注

１８：００ ユーロ・小売売上高

※日・日銀支店長会議

※中国市場が休場



◇１０月８日



０２：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が銀行業界団体主催の討議に参加

０４：００ 米・消費者信用残高

０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：３０ 日・全世帯家計調査・消費支出

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

０９：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

１５：００ 独・鉱工業生産

１５：４５ 仏・経常収支

２１：３０ 米・貿易収支

※日・閣議

※米・３年物国債入札



◇１０月９日



０８：３０ 米・ジェファーソンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１５：００ 独・貿易収支

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ 米・卸売売上高

２３：００ 米・卸売在庫

※日・臨時国会会期末

※日・衆議院解散

※米・１０年物国債入札

※韓国市場が休場



◇１０月１０日



０１：３０ 米・ジェファーソンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演

０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨

０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・国内企業物価指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・５年物国債の入札

１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計

２１：３０ 米・消費者物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：１５ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

※米・３０年物国債入札

※台湾市場が休場



◇１０月１１日



０３：００ 米・財政収支

０８：５０ 日・マネーストック

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

２１：３０ 米・卸売物価指数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※日・閣議

※香港市場が休場



◇１０月１２日



０２：１０ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演







◎決算発表・新規上場など



○１０月７日



決算発表：ウエルシア<3141>，クリエイトＳ<3148>，ネクステージ<3186>，メディ一光Ｇ<3353>，東海ソフト<4430>，北興化<4992>，壱番屋<7630>，マニー<7730>，ライフコーポ<8194>，フジ<8278>，トーセイ<8923>，ジャパニアス<9558>



○１０月８日



決算発表：ＫＧ情報<2408>，タビオ<2668>，キャンドゥ<2698>，アイケイＨＤ<2722>，イートアンド<2882>，わらべや<2918>，Ｊフロント<3086>，ＵＳＭＨ<3222>，Ｆブラザーズ<3454>，ＷＡＣＵＬ<4173>，京進<4735>，三協立山<5932>，中北製<6496>，ライトオン<7445>，中本パックス<7811>，イオンＦＳ<8570>，イオンモール<8905>，イオンディラ<9787>，コックス<9876>

※名証ネクスト上場：ケイ・ウノ<259A>



○１０月９日



決算発表：イオン九州<2653>，ＡＢＣマート<2670>，ジーフット<2686>，北雄ラッキー<2747>，アズ企画<3490>，コメダ<3543>，スタジオアタオ<3550>，岡山製紙<3892>，イオンファン<4343>，リソー教育<4714>，ノート<5243>，マルゼン<5982>，ベル２４ＨＤ<6183>，エコーＴＤ<7427>，サンデー<7450>，イオン北海<7512>，サイゼリヤ<7581>，シグマ光機<7713>，タカキュー<8166>，ＭＶ東海<8198>，プログリット<9560>，グランド<9720>，天満屋ス<9846>，吉野家ＨＤ<9861>，ミニストップ<9946>ほか



○１０月１０日



決算発表：コシダカＨＤ<2157>，いちご<2337>，クオンタムＳ<2338>，ワッツ<2735>，大黒天<2791>，トレファク<3093>，セブン＆アイ<3382>，アレンザＨＤ<3546>，ＳＨＩＦＴ<3697>，ウイングアク<4432>，久光薬<4530>，明光ネット<4668>，Ｃ＆Ｒ<4763>，ＡＢＥＪＡ<5574>，ＯＳＧ<6136>，竹内製作所<6432>，ベイカレント<6532>，コジマ<7513>，コーナン商事<7516>，ＭｒＭａｘ<8203>，松屋<8237>，毎コムネット<8908>，エーアイテイ<9381>，ＢＳ１１<9414>，ＵＮＥＸＴ<9418>，歌舞伎<9661>，乃村工芸社<9716>，オオバ<9765>，ベルク<9974>，ファストリ<9983>，ヤマザワ<9993>ほか



○１０月１１日



決算発表：タマホーム<1419>，Ｅ・ＪＨＤ<2153>，ＳＦＯＯＤＳ<2292>，スタ・アリス<2305>，ライク<2462>，エスプール<2471>，出前館<2484>，カネ美食品<2669>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，ビックカメラ<3048>，ＳＦＰ<3198>，ニッケ<3201>，コスモス薬品<3349>，クリレスＨＤ<3387>，ＴＳＩＨＤ<3608>，ＩＧポート<3791>，大有機<4187>，Ｓａｎｓａｎ<4443>，ダイト<4577>，ＱＰＳ研究所<5595>，技研製<6289>，ローツェ<6323>，佐鳥電機<7420>，良品計画<7453>，４℃ホールデ<8008>，ワキタ<8125>，チヨダ<8185>，リンガハット<8200>，近鉄百<8244>，ビーウィズ<9216>，松竹<9601>，ＣＳＰ<9740>，モリト<9837>ほか

※東証グロース上場：オルツ<260A>

※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェース



出所：MINKABU PRESS