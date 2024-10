10月に無料で全話楽しめる韓国ドラマラインナップ

「ABEMA」は好きな時間に好きな場所で話題の動画を楽しめる”新しい未来のテレビ”。登録は不要でオリジナルドラマ、アニメなど多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日楽しむことができます。話題作を多く配信しているABEMAが、10月から全話無料で楽しめる“胸キュンラブコメ”韓国ドラマラインナップを発表しました。

10月に楽しめる韓流ドラマの中で特に注目なのが、『主君の太陽』『シンデレラと4人の騎士』『シークレット・ガーデン』『ピノキオ』の「ABEMA」新入荷のラブコメディ4作品です。■『主君の太陽』自己中心的な社長と、霊視能力がある女性が織りなすホラー・ラブコメディ『主君の太陽』。同時間帯視聴率1位を獲得し、最終回の視聴率はなんと23.6%を記録。作品でソ・ジソブが着ていたファッションが流行るなど、韓国で社会現象を起こした超人気メガヒットドラマです。ゴンシル(コン・ヒョジン)は学生時代、"大きな太陽(テヤン)"と呼ばれるほど明るくて目立つ存在だったが、事故に遭ってから3年間寝たきりに。それがきっかけで幽霊が見える体質になります。いつも周囲は幽霊だらけで生活を楽しむことなんて全くできないまま、不眠に悩まされ、「変な女」扱いをされる日々。そんなゴンシルが、「キングダム」の社長であるジュンウォン(ソ・ジソブ)と出会い、ゴンシルはジュンウォンに触れている時だけ、幽霊が見えなくなることに気づきます。ジュンウォンは15年前に誘拐事件の被害者となったときに恋人ヒジュを亡くしたことで心を閉ざしていました。霊視能力を持つゴンシルが、この事件の解明に役だtのではないかと考えるジュンウォン。お互いに利用するための関係のはずだったのに、2人で様々な霊絡みのトラブルを解決していくうちに、だんだん惹かれ合うようになって…。ロマンチック、コミック、ホラーが1つになった“ロコミックホラー”である『主君の太陽』。『美男ですね』や『ホテル・デルーナ』などのヒットメーカーのホン姉妹の脚本です。だんだん惹かれあう2人の関係、過去の事件の真相、本当に怖い幽霊と楽しむ要素が盛りだくさんの作品です!■『シンデレラと4人の騎士』タフなヒロインとタイプが違う3人の最強ツンデレ御曹司が繰り広げる爽快ラブコメディ『シンデレラと4人の騎士』。2016年8月から2016年10月まで放送されていた韓国のテレビドラマです。原作はペクミョの同名小説『シンデレラと4人の騎士』。第9回 コリアドラマフェスティバルで3冠を受賞した話題作で、『太陽を抱く月』のチョン・イル、『ディア・ブラッド』アン・ジェヒョン、イ・ジョンシン(CNBLUE)と、美青年たちの豪華共演が実現した胸キュン王道ラブストーリーです!大財閥ハヌルグループの御曹司、カン・ヒョンミン(アン・ジェヒョン)、ジウン(チョン・イル)、ソウ(イ・ジョンシン)の3人は、祖父でグループの会長カン・ジョンドゥの秘書イ・ユンソン(チェ・ミン)に呼び出されます。カン会長の長男の息子であるヒョンミンは、祖父の鼻を明かすため偽婚約者を連れて出席しようと、ウン・ハウォン(パク・ソダム)を雇いました。ハウォンは幼いころ実母が亡くなり、継母と継姉からいびられながらも、自分の学費のために日夜アルバイトに明け暮れる現代のシンデレラ。しっかり者で「孫子」を愛読する、そんな彼女を気に入ったカン会長は、3人の御曹司が暮らす「ハヌルの家」に招き入れようと画策するのでした。そして「3人の孫たちをまともな人間にしてほしい」とハウォンに依頼します。ハウォンは3人の美しい御曹司達と生活をしながら、カン会長から与えられたミッションをクリアしようと奮闘。4人の騎士が全員ツンデレというコントロール不可能な同居生活にそれぞれの恋心が交差する爽快ラブコメディ! 王道のラブコメなのに先の見えない展開も話題を呼びました。■『シークレット・ガーデン』人気俳優ヒョンビン&ハ・ジウォンによる『シークレット・ガーデン』は、ひょんなことから魂が入れ替わってしまった御曹司と下積みスタントウーマンの「奇跡の恋」を描き、視聴率37.9%を記録。韓国で2010年11月から2011年1月に放送され、韓国主要ドラマ賞で15部門受賞しました。サウンドトラックの楽曲がK-POPチャートを独占するなど社会現象となり、今もなお根強い人気を誇る作品です。ロエルデパートのCEOキム・ジュウォン(ヒョンビン)は、大財閥の御曹司。お金持ちでハンサム、そして頭脳も明晰。しかし性格は難アリで超わがまま。そのジュウォンの天敵といえるのが、いとこのオスカー(ユン・サンヒョン)。韓国を代表するトップアイドルですが、ジュウォンは彼より優れていないと気が済みません。ある日ジュウォンはオスカーに、遊びで付き合った女優の対応を頼まれます。オスカーがロエルデパートのイメージキャラクターとして契約を結ぶことを条件に引き受けますが、なんと肝心の女優を間違えてしまったジュウォン。人違いで女優と同じ服装をしていたスタントマンのキル・ライム(ハ・ジウォン)に声をかけてしまったのです。その時からジュウォンはライムのことが頭から離れなません。勘違いから始まった出会いですが、気持ちを真っ直ぐに伝えるジュウォンに、ライムはうんざりしながらも次第に気持ちが動かされ始めます。そんな中、オスカーのPV撮影に同行したライムは、その撮影地である済州島で道に迷ってしまいます。一緒に来ていたジュウォンは助けに行きますが一緒に迷ってしまい、2人は「神秘のガーデン」という不思議な食堂にたどり着きます。そしてそこで信じられない現象が2人を襲うのでした。なんと、ふたりの魂が入れ替わってしまったのです…!この作品で元々高かった人気をさらに不動のものにしたヒョンビン。男女の魂が入れ替わった際の演技では、難しい設定を違和感なく表現しています。高い演技力から醸し出される彼独自の世界観は必見です!■『ピノキオ』イ・ジョンソク&パク・シネ出演の『ピノキオ』は、放送局を舞台に、愛する人を守るために嘘の中で生きる青年と、嘘をつけないヒロインが織りなすピュアなラブストーリー。韓国では2014年11月から2015年1月に韓国で放送されました。2014年にはSBS演技大賞5冠を受賞した超人気話題作です。歪曲報道により父に汚名を着せられ、家族も失ってしまった14歳の少年ハミョン(イ・ジョンソク)。海に身を投げましたが、ある島に流れ着いた彼は老人ゴンピルに拾われ助かります。ハミョンは幼いころに亡くなった老人の息子ダルポとして生きる道を選ぶのでした。そこに離婚した父とともに少女イナ(パク・シネ)が祖父ゴンピルを訪ねてやってきます。イナは同い年であるのに伯父であるダルポに出会い、そこから4人は一緒に暮らすことになるのでした。それから13年。イナは、嘘をつくとしゃっくりが出てしまう「ピノキオ症候群」という病気を持っていました。そのためなかなか就職が決まりません。父親と離婚したときから会えていない母親と同じ職業の放送記者を目指しますが、病気のせいで上手くいかないイナ。ダルポは密かにイナを思い続けていたため、彼女のために一緒に放送記者を目指すことを決意するのでした。紆余曲折があり、2人はそれぞれライバル局の記者になります。そしてそこで衝撃の事実が判明します。イナの母親こそが、ダルポの父を犯人とする間違った報道をした張本人だったのです…。幼いころから一緒に暮らしてきたダルポとイナの胸キュンポイントが満載のこの作品。その上、ロマンス、サスペンス、ヒューマンドラマと色々な要素をもつ『ピノキオ』は、普通のラブストーリーじゃ物足りない人に是非おすすめです!■配信スケジュール「ABEMA」では上記の4作品以外にもたくさんの作品が無料で楽しめます!以下の日程で作品が全話無料で配信されるので、気になる作品は見逃さないようにチェックしてくださいね!【10月1日(火)0時〜10月15日(火)23時59分の期間、全話無料配信の作品】シンデレラと4人の騎士主君の太陽1%の奇跡~運命を変える恋~ショッピング王ルイじれったいロマンス※作品は予告なく変更される可能性があります【10月16日(水)0時〜10月31日(木)23時59分の期間、全話無料配信の作品】ピノキオシークレット・ガーデン運命のように君を愛してるヒーラー〜最高の恋人〜あやしいパートナー ~Destiny Lovers~※作品は予告なく変更される可能性があります■韓流ドラマ 1週間全話無料配信スケジュール■10月7日週恋のゴールドメダル~僕が恋したキム・ボクジュ~マイ・ディア・ミスター~私のおじさん~プレーヤー ~華麗なる天才詐欺師~■10月14日週魔女の恋愛偶然見つけたハル熱血司祭■10月21日週花より男子~Boys Over Flowers30だけど17ですグッド・ドクター■10月28日週だから俺はアンチと結婚したキム課長とソ理事 ~Bravo! Your Life~無法弁護士〜最高のパートナー※作品は予告なく変更される可能性があります■秋の「ABEMA」は見たいものが目白押し!また、新ボーイズグループ誕生オーディション『PROJECT 7』を「ABEMA」にて日韓同時・国内独占無料放送することも2024年9月27日(金)18時に情報が解禁したばかり。2024年10月18日(金)夜8時50分に放送がスタートします。FANTASY BOYSのメンバーや『BOYS PLANET』、『LOUD』、『FAN PICK』などオーディション番組出身者も参加するなど、SNSでは放送前から期待の声が多く投稿されています!MCには『運勢ロマンス』『ウチに住むオトコ』出演の俳優・イ・スヒョクが就任。『PRODUCE 101』、『アイドル学校』に参加し、「KISS OF LIFE」を誕生させた新鋭イ・ヘインら、豪華ディレクター陣が集結します。視聴者はこれまでの投票のみの参加ではでなく、毎ラウンドごとに練習生を選択して、新しいチームを作り、その過程を通じて自分の推しの参加者たちを成長させていく「組み立て」や、「強化」の概念を取り入れられることから、新感覚のオーディション番組となっている模様。期待が高まります…!■「ABEMA」日韓同時・国内独占無料放送『PROJECT 7』放送概要第1話放送日時:2024年10月18日(金)夜8時50分〜■秋の夜長にぴったりのラインナップ多数また、上記でおススメした作品のほかにも、幅広いジャンルの韓国ドラマが取り揃えられている「ABEMA」。ラブコメ以外にも時代劇やアクション、コメディなどを楽しむことができます!秋の夜長のお供に最適な作品が盛りだくさんです。この機会に気になっている作品を視聴してみてはいかがでしょうか。文=みやしま