不二家のロングセラーブランド「カントリーマアム」と「ホームパイ」より、ディズニーキャラクター「ミッキー&フレンズ」がデザインされたパッケージの冬季限定菓子が登場!

「カントリーマアム」はキャラメルラテ、「ホームパイ」はロイヤルミルクティーをイメージした味わいを楽しめます☆

不二家「カントリーマアム(バニラ&キャラメルラテ)/ホームパイ(バター&ロイヤルミルクティー)」ディズニーパッケージ

価格:オープンプライス

発売日:2024年10月8日(火)

販売エリア:全国

不二家から、ディズニーキャラクター「ミッキー&フレンズ」がデザインされたパッケージの冬季限定菓子「カントリーマアム(バニラ&キャラメルラテ)」と「ホームパイ(バター&ロイヤルミルクティー)」が登場!

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「ドナルドダック」などのキャラクターたちが、みんなで楽しく合唱している様子が描かれた、心温まるデザインです。

「カントリーマアム」はキャラメルラテ、「ホームパイ」はロイヤルミルクティーをイメージした味わいで、肌寒い季節にぴったりな、冬の訪れを感じる期間限定菓子です☆

カントリーマアム(バニラ&キャラメルラテ)

内容量:16枚(バニラ8枚・キャラメルラテ8枚)

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「グーフィー」「プルート」「チップ」「デール」がみんなで合唱している様子を描いた「カントリーマアム(バニラ&キャラメルラテ)」

ディズニーのワクワク感と楽しい雰囲気を演出した限定パッケージで登場します。

個包装のパッケージには、ディズニーキャラクターたちの衣装や帽子などがデザインされています。

味は、定番の「バニラ」と期間限定の「キャラメルラテ」の2種類。

キャラメルラテには、コク深い甘さのキャラメルソースとほろ苦いコーヒーパウダーを組み合わせた生地を使用。

キャラメルチップを加えて焼き上げることで、肌寒い季節にぴったりの「キャラメルラテ」をイメージしています。

ホームパイ(バター&ロイヤルミルクティー)

内容量:26枚 (バター14枚・7包/ロイヤルミルクティー12枚・6包)

「ミッキー&フレンズ」がみんなで合唱している様子を描いた限定パッケージの「ホームパイ(バター&ロイヤルミルクティー)」

キャラクターそれぞれの個性あふれるポーズや表情もポイントです。

個包装のパッケージには、「ミッキーマウス」のパンツや「ミニーマウス」のワンピースなど、「ミッキー&フレンズ」のモチーフがプリントされています。

定番の「バター」と期間限定フレーバー「ロイヤルミルクティー」の2種をアソート。

ロイヤルミルクティーは、アッサム茶葉とミルクパウダーを組み合わせることで、香り高くまろやかな甘さの「ロイヤルミルクティー」が表現されています。

カントリーマアムとホームパイに、「ミッキー&フレンズ」の限定パッケージが登場。

不二家の「カントリーマアム(バニラ&キャラメルラテ)」と「ホームパイ(バター&ロイヤルミルクティー)」ディズニーパッケージは、2024年10月8日(火)より発売です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 楽しいディズニーパッケージ!不二家「カントリーマアム/ホームパイ」 appeared first on Dtimes.