¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤â´üÂÔ¤¹¤ë¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×J2Ä¹ºê¤¬6Æü¤Ë¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à½éÀï
¡¡J2¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï¡¢6Æü¤ÎÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤È¤Î¡Ö¶å½£ÂÐ·è¡×¤Ç¡¢¿·ËÜµòÃÏ¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇäÂç¼ê¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¡ÊËÜ¼Ò¡¦Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¡Ë¤¬Ìó1000²¯±ß¤òÅê¤¸¡¢JRÄ¹ºê±Ø¶á¤¯¤Î»°É©½Å¹©¹©¾ìÀ×ÃÏ¤Ë¿·Àß¤·¤¿¡ÖÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¡×¤ÎÃæ³ËµòÅÀ¡£Ìó2Ëü¿Í¼ýÍÆ¤Ç¡¢µÒÀÊ¤ÎºÇÁ°Îó¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬Ìó5¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËàÆüËÜ°ìá¶á¤¤¤è¤¦¤ÊÂÎ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¡¡²¤½£¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò»²¹Í¤ËÎ×¾ì´¶¤òÄÉµá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬ºÇ¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÀß¤±¤é¤ì¡¢Áª¼ê¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎºÂÀÊ¤â¡¢ºÇÁ°Îó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤«¤éÌó5¥á¡¼¥È¥ë¡£ÂçÊ¬Àï¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤Ë¶á¤¯¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎÆâÍ÷²ñ¤Ç¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤ÇJ2Ä¹ºê¤Î¹âÌÚÂöÌé¼èÄùÌò¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¶á¤µ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥´¶¤È½¸ÃæÎÏ¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡J2¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÄ¹ºê¤Ï2°Ì²£ÉÍFC¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬11¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤¬¡¢¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î2°Ì°ÊÆâ¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£4°Ì²¬»³¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ5º¹¤Ç¡¢3°Ì¤ÇJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¤Ë¿Ê¤ó¤À¾ì¹ç¡¢PO½à·è¾¡¤È·è¾¡¤òÆ±¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡4Æü¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÈó¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿J2Ä¹ºê¤Î²¼Ê¿Î´¹¨´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤±¤éÍî¤È¤·¤Î°ìÀï¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç»Ø´ø¤·¤¿ÂçÊ¬¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ä´üÂÔ¤òÇØÉé¤¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÎ¾Êý¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢B¥ê¡¼¥°1Éô¡ÊB1¡ËÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Î¿·ËÜµòÃÏ¤È¤Ê¤ë¼ýÍÆÌó6000¿Í¤Î¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤òÊ»Àß¡£»î¹ç¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4Æü¸á¸å7»þ5Ê¬¤«¤é¤ÏB1Ä¹ºê¤Îº£µ¨³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë½ÂÃ«Àï¤¬¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë
¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¾å¶õ¤Ç¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡ÚÆ°²è¡Û
¡¡