Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¾¼ÏÂÉ÷¥ª¥Õ¥£¥¹¤Çà¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥ÄÐþËýOLá»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö²û¤«¤·¤¤À¤³¦´Ñ¡×¡Ö¥Ï¡¼¥È·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£OL»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¾ò¤Ï¡Öoff shot¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖUNITED ARROWS¡×¤Î»£±Æ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¹¥¯¤ËºÂ¤ê¡¢ÌÜÀþ¤ò³°¤·¤ÆÂ¤òÅê¤²½Ð¤¹»Ñ¤ä¸¤¤È¤¿¤ï¤à¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¼«Í³ËÛÊü¤ÊÃæ¾ò¤ò¤ß¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬²¿¤È¤â¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤Ê¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡¦¡¦¡¦¡×¡Ö¥»¥Ã¥È¤¬¥ì¥È¥í´¶ËþºÜ¡ª¡×¡ÖÈþ¿Í¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤À¤³¦´Ñ¡×¡Ö¥Ï¡¼¥È·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£