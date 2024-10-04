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1. Pompous Fool
2. Heart of a Child
3. Moon River with Jeff Beck
4. Sam Hall*
5. Smile*
6. Always On My Mind with Bradley Walker
7. One Woman*
8. The Rebels with Van Morrison
9. The Call*
10. How Could We Know with Judith Hill, Simon Climie, Daniel Santiago
11. This Has Gotta Stop with Van Morrison
12. Stand and Deliver with Van Morrison
13. Youve Changed*
14. Misfortune*
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2. Heart of a Child
3. Moon River with Jeff Beck
4. Sam Hall*
5. Smile*
6. Always On My Mind with Bradley Walker
7. One Woman*
8. The Rebels with Van Morrison
9. The Call*
10. How Could We Know with Judith Hill, Simon Climie, Daniel Santiago
11. This Has Gotta Stop with Van Morrison
12. Stand and Deliver with Van Morrison
13. Youve Changed*
14. Misfortune*
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