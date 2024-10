¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤¬Ãæ²Ú¤Þ¤ó¤Ë!?¡¡¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×½é¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Æ¡¼¥Þ¤Î¿·¾¦ÉÊÅÐ¾ì

サンエックスは11月上旬から、「すみっコぐらし」初の「コンビニ」テーマの新商品や、「リラックマ」「すみっコぐらし」の「クリスマス」新商品、「リラックマ」の「とにかくだらだらシリーズ」を発売します。

■すみっコたちとお買い物気分! 「わくわくたぴおかコンビニ」テーマ

すみっコぐらし『わくわくたぴおかコンビニ』テーマは、すみっコたちとコンビニで買い物を楽しんでいる気分になれるアイテムが勢ぞろい。牛乳パック型のペンポーチやお菓子のパッケージ型のポーチ、ショッピングバッグなどを販売します。

シール交換でお馴染みの「タイルシール」、お手紙交換や連絡帳・ノートデコにも大活躍した「スタンプセット」など、「平成レトロ」感満載のグッズも取りそろえます。

「てのりぬいぐるみ」には、コンビニの定番“中華まん”や“おにぎり”に扮したすみっコたちが登場。

■すみっコとリラックマのクリスマス新商品はギフトにもぴったり

リラックマのクリスマス新商品は、『Ornament Christmas(オーナメントクリスマス)』がテーマ。サンタクロースやくつ下など、クリスマスらしいモチーフがいっぱいです。今年はタペストリーも新登場します。

すみっコぐらしのクリスマス新商品は、『おうちのすみっコクリスマス』をテーマに展開します。大人気の「てのりぬいぐるみ」には、ツリーやくつ下、チキンになったすみっコたちが登場します。

■おうちでほっこり。リラックマ『アオコグのおとまり』『とにかく だらだら』

チャイロイコグマとアオイコオオカミのペア「アオコグ」が主役の『アオコグのおとまり』は、心温まる2人のおとまり会がテーマ。

リラックマ『とにかく だらだら』シリーズは、アイマスクやヘアキャップ、ルームシューズなど、おうちでのだらだら生活に寄り添うアイテムです。

