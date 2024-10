Wanna One出身ハ・ソンウン側、ドラマ「となりのMr․パーフェクト」OST盗作疑惑にコメントを発表

Wanna One出身のハ・ソンウンの所属事務所が、tvN土日ドラマ「となりのMr.パーフェクト」OST(挿入歌)をめぐる盗作疑惑に言及した。所属事務所Big Planet Madeエンターテインメントは本日(4日)、「歌手のペク・イェリンさんがSNSを通じて、ハ・ソンウンが歌ったドラマ『となりのMr.パーフェクト』のOST『What are we』について盗作疑惑を提起したことと関連し、ハ・ソンウンは今回の盗作疑惑とは無関係だという立場を伝える」と発表した。

続けて「ハ・ソンウンとBig Planet Madeエンターテインメントは、ドラマのOST制作会社の依頼で、ただ歌手として参加しただけであり、『What are we』の作詞・作曲・編曲などには関与していない」とし、「しかし、ハ・ソンウンが歌唱したOSTに盗作疑惑が浮上し、ファンの皆さんにご心配をおかけしたことに対し、申し訳なく思っている」と伝えた。そして、「ハ・ソンウンは今回の盗作疑惑とは無関係であることを改めて申し上げ、ペク・イェリンさんとOST制作会社の円満な解決を願っている」と付け加えた。先立って最近、ネット上でハ・ソンウンが歌った「となりのMr.パーフェクト」のOST「What are we」が、ペク・イェリンの楽曲「0310」と似ているという疑惑が提起された。ペク・イェリンも4日、自身のInstagramのストーリーを通じて「What are we」の映像を共有した後、「盗作は恥じるべきことだ。気分が悪い。私の曲が気に入ったのならば、先に私に尋ねるべきだ」という文章を英語で残し、不快感を露わにした。

【Big Planet Madeエンターテインメント コメント全文】



こんにちは。Big Planet Madeエンターテインメントです。



本日(4日)、歌手のペク・イェリンさんがSNSを通じて、ハ・ソンウンが歌ったドラマ「となりのMr.パーフェクト」のOST「What are we」について盗作疑惑を提起したことと関連し、ハ・ソンウンは今回の盗作疑惑と無関係であることをお知らせいたします。



ハ・ソンウンとBig Planet Madeエンターテインメントは、ドラマのOST制作会社の依頼で、ただ歌手として参加しただけであり『What are we』の作詞・作曲・編曲などには関与していません。



しかし、ハ・ソンウンが歌ったOSTに盗作疑惑が浮上し、ファンの皆さんにご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます。



ハ・ソンウンは今回の盗作疑惑とは無関係であることを改めて申し上げ、ペク・イェリンさんとOST制作会社の円満な解決を願っています。