「GYDA」「Ungrid」は、「NO GOOD TV」とのコラボレーションアイテムを2024年10月11日(金)から「ZOZOTOWN」、10月15日(火)から「RUNWAY channel」で販売します。

「GYDA」「Ungrid」カレッジアイテム

「GYDA」「Ungrid」は、「NO GOOD TV」とのコラボレーションアイテムを2024年10月11日(金)から「ZOZOTOWN」、10月15日(火)から「RUNWAY channel」で販売。

YouTubeチャンネル「NO GOOD TV」の錦戸亮さん・赤西仁さんと、MARK STYLERが運営するファッションブランド「GYDA」「Ungrid」がコラボレーションして、ユニセックスに着用できるスペシャルアイテムが誕生しました。

お二人のアイデアから生まれた「カレッジ(大学)」をテーマに、二人の個性が際立つロゴをアートディレクター・ハイロック氏がデザイン。

プリントや刺繍でロゴを施したカレッジアイテム計12型を完全受注生産で発売します。

デザインへのこだわりやアイテムが完成するまでの様子は、YouTubeチャンネル「NO GOOD TV」で配信中です。

■展開アイテム

NO GOOD TV×GYDA

・ロングTシャツ

・スウェットトップス

・スウェットパンツ

・ビーニー

・ソックス

・トートBAG

NO GOOD TV×Ungrid

・ロングTシャツ

・スウェットトップス

・スウェットパンツ

・ビーニー

・ソックス

・トートBAG

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 錦戸亮・赤西仁「NO GOOD TV」とコラボ!「GYDA」「Ungrid」カレッジアイテム appeared first on Dtimes.