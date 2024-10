珠城りょうコラボオリジナルワイン！レカングループ「Cadeau de Noel」

レカングループは、俳優・珠城りょうさんとコラボしたオリジナルワイン「Cadeau de Noel」を、オンライン特別サイトにて期間限定で販売します。

レカングループ「Cadeau de Noel」

◆商品情報

商品名 : 「Cadeau de Noel」

販売価格: 13,000円(税込)

販売期間: 2024年10月4日(金)12時〜2024年12月15日(日)

販売方法: 以下Cadeau de Noel販売特別サイトにて(運営:FIC Wine)

URL : https://shop.ficwine.com/shopdetail/000000001766

(2024年10月4日12時より閲覧可)

レカングループは、俳優・珠城りょうさんとコラボしたオリジナルワイン「Cadeau de Noel」を、オンライン特別サイトにて期間限定で販売。

珠城りょうさん誕生日である2024年10月4日(金)12時より受付を開始し、12月15日(日)まで購入が可能です。

商品はクリスマスにご自宅にお届けします。

■「Cadeau de Noel」について

TBSテレビ「日曜劇場『VIVANT』・「アンチヒーロー」」、舞台「20世紀号に乗って」、2025年大河ドラマ「べらぼう」への出演が控えるなど、幅広く活躍の場を広げる珠城りょうさんによる特別監修、ファンクラブロゴであるジャスミンの香りに親和性のあるワインをお届けするため、銀座レカンが誇るソムリエ 近藤氏と念入りな打ち合わせを重ね、イメージに相応しい品種を選定、オリジナルボトルの作成が実現しました!

本人監修のもと、ボックス・ボトルの細部にもこだわりを詰め込んだ一品、クリスマスに届くワインには、サンタからの特別なプレゼントも付いているかも!?

※全ボトルにささやかなクリスマスプレゼント付き!さらにランダムで直筆サインの入ったボトルが10本入っています。

