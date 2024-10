ボッチャ体験やリサイクル工場の見学・作業体験も！アストコ／エコネコル「第2回わっこマルシェ」

アストコ、エコネコルの共催によるイベント「第2回わっこマルシェ」を、2024年10月20日(日)、長野県安曇野市のリサイクル施設「エコネコルあづみ野プラザ」にて開催します。

アストコ/エコネコル「第2回わっこマルシェ」

企画名 :わっこマルシェ

開催期間:2024年10月20日(日) 10:00〜14:00 ※予定

※雨天決行、荒天の場合は中止

開催場所:エコネコルあづみ野プラザ

〒399-8205 長野県安曇野市豊科新田5224-1

主催 :アストコ、エコネコル

◆開催背景

アストコでは、エコネコルも含めた長野県の地域企業や地元農家より仕事をいただき、障がいのある方の就労移行・継続支援(※)を行っています。

日頃お世話になっている地域の方々と楽しめる機会を持つために、本年もマルシェ開催に至りました。

「わっこ」は長野県の方言で「輪っか」を意味します。

地域の皆様との輪を広げ、笑顔を広げることを目的に名付けています。

※就労移行支援:就職を希望する障がいのある方に対し、就職に向けた技能、知識の習得や、心身の管理、生活の安定などの訓練の他、就職に向けた企業研究や実習、面接同行など就職支援を行う通所型福祉サービス

就労継続支援:通常の企業等で就労することが難しい方に、知識・技能習得のサポートだけでなく適切な仕事の提供を行う事業

◆「わっこマルシェ」について

当日はリサイクル工場の見学やパソコン解体の作業体験のほか、地域の福祉事業所からの出店や、ママフェスまつもとのおさがり会用絵本回収、ボッチャ体験、子供縁日などイベントが目白押しです。

ご自宅の粗大ごみ等を持ってきたついでに立ち寄ってみて下さい。

【出店情報】

(1) エコネコル工場見学&パソコン解体体験

11:00/13:00開始の全2回

・工場見学(約15分)

受付は工場見学開始10分前まで

未就学児の方は保護者同伴

・パソコン解体体験(約15分)

工場見学をされた中でご希望の小学生以上保護者同伴の方のみ

(2) キッチンカー

チュロス :350円(税込)

ホットドッグ:500円(税込)

(3) 子供縁日

「ボッチャ」体験

ヨーヨー釣り等

ボッチャ体験、ヨーヨー釣り(2023年10月に実施の様子)

(4) 近隣福祉事業所の販売

近隣障がい福祉団体によるキノコや雑貨等の販売。

近隣福祉事業所の販売(2023年10月に実施の様子)

(5) あづみ野プラザによるリサイクルイベント

当日不用品をお持ち込みいただき1,000円以上利用のお客様にキッチンカーで使用できる補助券をプレゼントします。

※数には限りがあります

(6) ママフェスまつもとおさがり会用絵本回収

お持ちいただいた絵本は今後のママフェスまつもと主催イベント「絵本のおさがり会」で配布される予定です。

ママフェスまつもとおさがり会用絵本回収(2023年10月に実施の様子)

第2回わっこマルシェ イベント情報

