全て一つにスタッキング可能！雲鶴堂 チタン製茶こし＆コーヒードリッパー付き二層マグセット『茶琲 -CHAHI-』

雲鶴堂は、今回、「TOKYO OUTDOOR SHOW 2024」にて先行展示を実施していた、チタン製茶こし&コーヒードリッパー付き二層マグセット『茶琲 -CHAHI-』の先行予約販売をMakuakeにて2024年10月12日(土)に開始します。

雲鶴堂 チタン製茶こし&コーヒードリッパー付き二層マグセット『茶琲 -CHAHI-』

製品名:茶琲 -CHAHI-

型番 :Ti-0015

構成 :二層マグカップ、茶こし、コーヒードリッパー、蓋

サイズ:内径約8.3cm、外径約9.0cm、高さ約9.5cm、深さ約9.0cm

重量 :約212g

(マグカップ約136g、茶こし約28g、コーヒードリッパー約28g、蓋約20g)

素材 :Ti99.7%

カラー:シルバー

付属品:説明書、収納袋

製品名:大紅袍(ダァホンバオ)

サイズ:幅約25cm 高さ約9cm

素材 :紅茶

内容量:約30g / 約60g

※開発品のため重量やサイズ等デザイン・仕様は変更になる可能性もあります。

※注文状況、使用部材の供給状況、製造工程上の都合等により出荷時期が遅れる場合があります。

また、2024年10月26日から27日に昭和記念公園にて開催されるアウトドアアクティビティイベント「TOKYO outside Festival 2024(主催:TEAM outside様)」への出展も決定。

同社ブース内にて、好評予約受付中の薪ストーブ『MAKIng STOVE2 -cube-』と『茶琲 -CHAHI-』を一足早く先行体験できます。

朝の目覚めのコーヒータイム、昼休憩中のティータイム。

癒しの時間は、その時の気分に合った飲みものを自由に選びたいものです。

それはもちろん、自宅でもオフィスでもキャンプでも……どこにいても変わりません。

しかし、人数が増えれば増えるほど、それぞれの好みに合わせるのは難しくなってしまいます。

せっかく一緒に過ごすなら、全員が満足できる時間にしたい……。

そんなジレンマを解決するため『茶琲 -CHAHI-』の開発が始まりました。

「その時の気分で、それぞれが好きなものを飲みたい」「丈夫さは大事。

でも飲み物の本来の美味しさを損なわないものがいい」「どこでも、いつでも、人数に左右されず使いたい!」

『茶琲 -CHAHI-』はこれらの要望を叶えるために、オールチタン且つ、器具それぞれに独自の構造を採用しています。

開発経緯

■特徴

1. 軽量でコンパクトなマグの中にコーヒー派もお茶派も大満足な仕掛けアリ!

『茶琲 -CHAHI-』はマグカップ、茶こし、コーヒードリッパー、蓋の全てがスタッキングでき、かさばらずスッキリ収納できます。

持ち運ぶサイズはマグカップのサイズになるので携帯性・収納性抜群。

キャンプはもちろん、自宅やオフィスでも場所を選ばず使えます。

使用例

4点の総重量は約212gと軽量です。

210gといえば190mlの缶コーヒーとほぼ同じ軽さなので、キャンプだけでなくハイキングや登山、釣りに持って行っても負担が少なく済みます。

※開発中の写真です。

グラム数は前後する場合があります。

2. 味に妥協なし!オリジナルのチタン製ドリッパーと茶こし

『茶琲 -CHAHI-』に用いられているチタンは、金属の中でも抗菌性・耐食性が高い金属です。

金属臭の原因となる金属イオンが流出しないとされており、飲み物本来の味を損なうことがありません。

お茶やコーヒーなど繊細な味わいを楽しむ飲み物は、些細な変化でも味が壊れてしまうので、チタンはそれらを雑味なく味わうために非常に適した素材といえます。

しかし、チタンは軽くて丈夫な反面、亀裂が発生しやすく「折る」「曲湾状態で保つ」といった加工が難しいとされています。

材料の選別や試作を繰り返すうち、それぞれの抽出時に配慮すべき点も浮かび上がって来ました。

更なる安定性を、美味しさを求めて試行錯誤した結果、私達は『茶琲 -CHAHI-』を既存品の組合せとしてではなく、新構造のセット品としてイチから開発することにしました。

お茶本来の美味しさを引き出すため、茶こしの穴のサイズは味を引き出す濾過において重要なポイントです。

『茶琲 -CHAHI-』の茶こしには0.3mmの微細な穴が開いており、それらを独自の配列で配置しました。

その結果、満杯の状態から10秒以内に濾過ができ、茶葉の豊かな風味を保ちながらクリアなお茶に仕上げることが可能になりました。

また、雑味の少ないコーヒーを淹れるには、コーヒードリッパーに二層濾過装置が必須です。

社内試験の結果、内部の濾過網は極細のチタン製糸で作った100目のメッシュを採用。

外部のフィルターには0.7mmの穴を開けることにしました。

その結果、不純物を濾過しつつ、抽出時間をコントロールできるように。

一滴ずつまろやかでコクのあるコーヒーの抽出を実現することができました。

紙フィルターも不要でそのまま使えるので地球にやさしいSDGs仕様です。

このサイズは同社で販売中の一層式マグカップにも載せて使えるサイズです。

※他社製品と併用される場合は安定性などご確認の上使用ください

その際、二層マグカップはコーヒービーカーやポットに大変身!『茶琲 -CHAHI-』の1セットさえあれば、2人連れ、3人連れと人数が増えてもみんなで一緒に癒しの時間を過ごせます!

3. 保温性をMAXに高めた!新開発の二層式チタン製マグ

チタンはアルミやステンレスに比べて熱が通りにくく保温性があります。

『茶琲 -CHAHI-』はそれに加え二層構造なので、あたたかいコーヒーやお茶を淹れている間や、他の作業をしている間に冷めてしまうことも防げます。

もちろん、保冷効果もあるので冷たい飲み物でも楽しめます。

さらに保温性を最大化するため、『茶琲 -CHAHI-』の二層構造は他に類を見ないほど大きく内部空間を取っています。

そのため、コーヒーやお茶を入れ立ての本体を素手で触ってもほんのりと温かい程度に感じるようになっています。

上蓋は保温効果をキープするのに一役買ってくれ、お茶を蒸らす際、ほこりなどの異物混入も防いでくれます。

平らな蓋を裏返しにすれば茶こしやコーヒードリッパーを乗せられます。

茶葉によっては2〜3回ほど抽出可能なものもあるので、そんな時は途中で蓋に一時退避させてあげれば、テーブルを汚さずに使えます!

『茶琲 -CHAHI-』は、誰もが生活に欠かせない癒しの一時を、一緒に過ごすために考えられたマグセットです。

その時の気分でチルタイムのお供を気軽に選べるだけではなく、どこに持って行っても、それぞれのこだわりの味を再現する手助けをしてくれます。

『茶琲 -CHAHI-』は末永い時間、私達の生活に寄り添うあたたかいパートナーとなってくれることでしょう。

■リターンについて

今回のプロジェクト限定で、充実したチルタイムを過ごせるよう数量限定で同社が厳選した紅茶を一緒にお届けします!

こちらは数に限りがあります。

■プロジェクト概要

プロジェクト計画は下記を予定しています。

・2024年10月12日 :プロジェクトスタート

・2024年11月29日 :プロジェクト終了

・2024年11月初旬頃 :応援者様へお届け開始。

早期応援者様から随時発送予定。

・2024年12月末頃まで:応援者様へお届け完了

発送地域:埼玉県川越市

配送方法:送料同社負担

※発送時は活動レポートでの報告と合わせて発送メッセージを個別にお送りします。

応援者様都合にて再送となった場合、恐れ入りますが着払いにてお手続きさせていただきます。

