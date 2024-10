プーさんの絵本のパッケージ！ウメダチーズラボ『くまのプーさんコレクション』

ヤマタカは、大丸松坂屋百貨店梅田店にて誕生したチーズスイーツブランド「ウメダチーズラボ」より、ディズニーの人気キャラクターの『くまのプーさんコレクション』を、2024年10月9日(水)より大丸松坂屋百貨店梅田店地下1階東イベントスペースで期間限定での先行販売をします。

ウメダチーズラボ『くまのプーさんコレクション』

10/14の『くまのプーさん原作デビューの日』にちなみ、可愛らしい『くまのプーさん』の世界観で、ウメダチーズラボならではの“チーズ×はちみつ”スイーツのラインナップが楽しめます。

■ウメダチーズラボコンセプト

ウメダチーズラボ人気のケーキ

ウメダチーズラボ大丸梅田店

驚きと感激のチーズスイーツを梅田から全国へ

新しいチーズスイーツを探求したい。

それが私たちウメダチーズラボのはじまりです。

チーズは種類や食べ方、組み合わせで味や香りの違いを楽しむことができます。

■商品紹介

【くまのプーさん/チーズはちみつラングドシャ】

4種の可愛らしいプーさんの絵本のパッケージ

中のお菓子は、今回のためにプーさんをプリントした“チーズはちみつ味”のラングドシャが楽しめます。

4枚入り:972円/9枚入り:2,160円(税込)

【くまのプーさん/チーズはちみつベイクドショコラ】

3種のパステルカラーの缶

「Winnie the Pooh」の世界観が描かれた、3種のパステルカラーの缶デザインです。

中には、しっとり食感と濃厚な味わいのベイクドショコラが、今回“チーズはちみつ味”で新登場しています。

1個(6枚入り)各種:1,080円(税込)

【くまのプーさん/チーズはちみつパンケーキ】

4個入り:1,296円(税込)

【くまのプーさん/チーズはちみつフィナンシェ】

6本入り:994円(税込)

【くまのプーさん/ほろほろクッキー】

4枚入り:1,080円(税込)

『くまのプーさん』デザインのオリジナル手提げ袋も、今回のために用意しました。

ショッピングバッグ

小サイズ:198円(税込)/大サイズ:253円(税込)

オリジナル手提げ袋

【催事情報】

場所 :大丸松坂屋百貨店梅田店地下1階東イベントスペース

期間 :2024年10月9日(水)〜10月15日(火)

営業時間:10:00〜20:00(大丸松坂屋百貨店梅田店の営業時間に準ずる)

【常設店舗情報】 ※今後の商品取扱店店舗です。

・大丸梅田店は10月9日(水)から販売。

・なんばウォーク店、南海なんば駅店、東京自由が丘店、枚方モール店は10月16日(水)から販売。

■大丸松坂屋百貨店梅田店地下1階

住所 : 大阪市北区梅田3-1-1 大丸松坂屋百貨店梅田店B1F

営業時間 : 10:00〜20:00(施設の営業時間に準ずる)

公式HP : https://umeda-cheeselab.com/

■なんばウォーク店

住所 : 大阪市中央区難波2丁目虹のまち1-10号1番街北通り

営業時間 : 10:00〜21:00(施設の営業時間に準ずる)

■南海なんば駅店

住所 : 大阪府大阪市中央区難波5丁目1-60(3階)

営業時間 : 10:00〜21:00(施設の営業時間に準ずる)

■枚方モール店

住所 : 大阪府枚方市岡東町19-1 枚方モール1F

営業時間 : 10:00〜21:00(施設の営業時間に準ずる)

■自由が丘店

住所 : 東京都目黒区自由が丘2-15-4 JIYUGAOKA de aone

営業時間 : 10:00〜20:00(施設の営業時間に準ずる)

本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、株式会社MON・CREVEが企画し、株式会社ヤマタカが販売するものです。

