第10弾「KANGOL」とコラボ！HAN-KUN 15周年オリジナルデザイン フリースジャケット

レゲエ Dee Jayでもあり、湘南乃風のメンバーとしても活動中のHAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEM企画を行っています。

HAN-KUN 15周年オリジナルデザイン フリースジャケット

その第10弾として、言わずと知れたイギリス発祥のブランド「KANGOL」とのCOLLABORATIONが決定しました。

HAN-KUN 15周年オリジナルデザインのフリースジャケットが登場します。

厚みのあるしっかりとしたフリース生地は風も通しにくく、これからの寒い季節に大活躍すること間違いなし。

胸元や袖口、背面の刺繍にもこだわったコラボレーションアイテムに仕上がっています。

【アイテム】

◆HAN-KUN 15th ANNIV.×KANGOL FLEECE JACKET 15,800円

※All Tax in

【販売期間】

2024年10月4日(金)12:00

※在庫がなくなり次第終了

【受付サイト】

TVAM Store「HAN-KUN」

https://tvamstore.com/sp/shop.asp?cd=300

■ハンクン/HAN-KUN

湘南乃風のメンバーでもあり、レゲエ Dee Jayとしても活動するHAN-KUN。

メジャーデビュー15周年を記念して2024年4月7日(日)東京・日比谷野外大音楽堂・2024年4月20日(土)大阪・服部緑地野外音楽堂にて『HAN-KUN 15th ANNIVERSARY LIVE 〜A-RI-GA-TO〜』を開催し、2024年7月9日(火)には『「The REGGAE ORCHESTRA」HAN-KUN 15th Anniversary Special Live』を開催。

■KANGOL

1938年英国で生まれた英国王室御用達の帽子ブランドです。

伝統とトレンドを併せ持ち、世界中の様々なジャンルの人々から愛され続けてきた結果、現在はファッションやカルチャーシーンの重要な一部を担うブランドとして広く認知されています。

