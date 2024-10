赤福は、2024年10月8日(火)から14日(月・祝)の期間限定で、京王百貨店新宿店催事「ズムサタ×ヒルナンデス!全国うまいもの博」に出店します。

赤福「ズムサタ×ヒルナンデス!全国うまいもの博」出店

赤福は、2024年10月8日(火)から14日(月・祝)の期間限定で、京王百貨店新宿店催事「ズムサタ×ヒルナンデス!全国うまいもの博」に出店。

会場では、餅入れ職人によるつくりたての「赤福餅」を味わえるほか、赤福が手掛ける和洋菓子店「五十鈴茶屋」から、粒餡と和三盆クリームたっぷりの「あずきコルネ(和三盆クリーム)+あずき茶セット」も楽しめます。

栗をふんだんに使った「栗コルネ」「栗きんとん」「季の羊羹 栗」や米粉生地にこしあんをブレンドし、あずきをちりばめて焼き上げた 和風フィナンシェ「饌 SEN-azuki-」等、秋の贅沢な和洋菓子を販売します。

さらに、お土産に人気の「赤福餅」「白餅黒餅」「赤福ほうじ茶ティーバッグ」、冬期限定の「赤福ぜんざい(土産)」を取り揃えて販売します。

※赤福餅・白餅黒餅は、完売次第終了となります。

※天候・交通事情等により、販売開始時間が変更となる場合があります。

■お召し上がり

・赤福餅「盆」(2個入) ほうじ茶付

赤福餅「盆」(お召し上がり)

・あずきコルネ(和三盆クリーム)+あずき茶セット

あずきコルネ(和三盆クリーム)+あずき茶セット

■お土産

・赤福餅(12個入)

・白餅黒餅(8個入)

・赤福ぜんざい(1食入、3食入)

・栗コルネ※関東初登場

・栗きんとん(2個入)※京王百貨店新宿店 初出品

・季の羊羹 栗(2個入)

・あずきコルネ(和三盆クリーム)

・赤福ほうじ茶ティーバッグ(20個入)

・饌 SEN-azuki-(3個入)

・おかげ犬サブレ(6枚入)

栗コルネ

あずきコルネ(和三盆クリーム)

■出店概要

出店期間:2024年10月8日(火)〜2024年10月14日(月・祝)

出店場所:京王百貨店新宿店 7階大催場

営業時間:午前10時〜午後8時※最終日は午後6時閉場

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post つくりたての赤福餅など!赤福「ズムサタ×ヒルナンデス!全国うまいもの博」出店 appeared first on Dtimes.