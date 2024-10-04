¥Õ¥¸¿Íµ¤¥¢¥Ê¤¬¿·¿Í»þÂå¤Î¥×¥í¥Õ¼Ì¿¿¸ø³«¡¡¹õÈ±¥í¥ó¥°¤Ç¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤³¤ì¤Ï¡×¤È¼«µÔ¥³¥á¥ó¥È!?
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÜ»Ê°¦³¤(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¿Í»þÂå¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥¹¥¯°ú¤Ã±Û¤·¤ÇÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¿·¿Í»þÂå¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¡×¡£¹õÈ±¥»¥ß¥í¥ó¥°¤Ç¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡¢½é¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿ôÊ¬¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤³¤ì¤Ï¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹ø¤Ë¼ê¤ò¤¢¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤à¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬»Ô½Ð¿È¤ÎµÜ»Ê¥¢¥Ê¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¤Î2015Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡ÖS-PARK¡×¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Î¥á¡¼¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£