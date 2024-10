サステナブルな暮らしを考える！リビングデザインセンターOZONE「わたしのサス活」 トークイベント

西新宿にある住まいとインテリアの情報センター「リビングデザインセンターOZONE」では、『わたしのサス活 ―未来のためにできること―』をテーマに、さまざまなトークイベントや展示、ワークショップなどを2024年11月26日まで開催中です。

今回10月27日(日)、11月24日(日)に、「食」や「自然と共に暮らす住まい」などをテーマにしたトークイベントを開催します。

リビングデザインセンターOZONE「わたしのサス活」 トークイベント

【セミナー概要】

■佐座マナ×『ELLE gourmet』編集長 トークイベント「食から始めるサステナブルで豊かな暮らし」

深刻化する世界の気候変動に直面し、サステナブルな社会の実現に向け、世界各地で活動している若きリーダー佐座マナさんと、世界のフードシーンをけん引する食のバイブル『ELLE gourmet(エル・グルメ)』編集長の影山桐子さんによるトークイベントを開催します。

地球温暖化の現状と世界の潮流や、暮らしの中でできるサステナブルな取り組みなど誰にとっても欠かせないものとなる「日々の食と地球環境」の関係性や未来について考えます。

佐座槙苗(一般社団法人SWiTCH 代表理事)

影山桐子(『ELLE gourmet』編集長)

●開催日時:2024年10月27日(日)14:00〜15:30

●講師 :佐座槙苗(一般社団法人SWiTCH 代表理事)

影山桐子(『ELLE gourmet』編集長)

●会場 :リビングデザインセンターOZONE 5Fセミナールーム

●参加費 :無料

詳細・お申し込みは以下URLをご参照ください。

https://www.ozone.co.jp/news/seminar/1705/

■どいちなつ×西村佳哲 トークイベント「人も自然も満ちていく暮らし」

故郷の淡路島に移住して12年。

自身が育てたハーブで加工品を作り、季節を通じて料理教室を開催する料理家・どいちなつさん。

“自然の一部としてわたしも循環していくこと、将来に何が残せるか考えている”という、どいさんの言葉から、環境配慮や地域社会に対し、自分が取り組めることはすぐそばにあるということに気づかされます。

ファシリテーターに、まちづくりや働き方をプランニングする西村佳哲さんを迎え、どいさんの現在の暮らしぶりや活動のほか、東京での生活と淡路島に移住することになった経緯を通して、暮らしの中の真の豊かさとは何かを考えます。

どいちなつ(料理家)

西村佳哲(リビングワールド代表)

●開催日時:2024年11月24日(日)14:00〜15:30

●講師 :どいちなつ(料理家)

西村佳哲(リビングワールド代表/プランニング・ディレクター)

●会場 :リビングデザインセンターOZONE 5Fセミナールーム

●参加費 :無料

詳細・お申し込みは以下URLをご参照ください。

https://www.ozone.co.jp/news/seminar/1704/

