自然由来成分100％ヘアケア！ネオナチュラ『アミノリペアシャンプー』『アミノリペアヘアミルク』

ネオナチュラル『アミノリペアシャンプー』『アミノリペアヘアミルク』

ネオナチュラルは、2024年10月4日に自然由来成分100%アミノ酸系シャンプー『アミノリペアシャンプー』と、オーガニックアウトバストリートメント『アミノリペアヘアミルク』を新発売。

長年の敏感肌向け製品開発の経験を活かし、敏感肌にやさしく、使いやすく、美しい仕上がりにこだわっています。

店舗販売は2024年10月15日より順次開始します。

■満足度95.5%、自然由来成分100%のオールインワンアミノ酸シャンプー

近年、髪と頭皮にやさしいアミノ酸系シャンプーが広まりつつありますが、自然由来成分にこだわり、敏感肌にもやさしく、かつ使いやすさや仕上がりの美しさを兼ね備えたシャンプーの需要はますます高まっています。

ネオナチュラルは長年の敏感肌向けスキンケア製品作りの経験を活かして、110名のモニターの意見を取り入れながら新しいアミノ酸系シャンプーを開発。

試作を重ね、95.5%という非常に高い満足度の『アミノリペアシャンプー』が誕生しました。

■手軽なオールインワン。

敏感肌でも使いやすく美しい仕上がりのシャンプー

『アミノリペアシャンプー』は、忙しい現代人に合わせて、リンス・コンディショナー要らずのオールインワンタイプ。

髪を補修し頭皮を整える植物由来成分こだわった、敏感肌にやさしい設計です。

泡パックをすることで、さらにまとまりやすく、美しい仕上がりを実現しました。

■オーガニック85%*。

1本3役のトリートメントミルク

シャンプーと同時発売の『アミノリペアヘアミルク』は、自然由来成分100%、オーガニック85%*で(1)アウトバストリートメント(2)スタイリング(3)頭皮の保湿ができる1本3役。

有機ヘチマ水をベースに保湿力の高いシアバターやツバキ油、海苔エキス、クレソンエキスなど頭皮と髪のための植物エキス、さらに髪を補修する2つのアミノ酸をブレンド。

髪のダメージケア*と頭皮環境を整えます。

*水を除く

*ダメージを受けた髪を保護すること

■確かな実感のためのこだわり成分

<バクチオール>

アミノリペアシャンプーに配合。

アーユルヴェーダにも使われるマメ科植物由来成分。

伝統的な自然成分ながらも、レチノールと同じ働きが期待できると言われており、頭皮へのやさしさも兼ね備えた成分です。

<スサビノリ>

アミノリペアシャンプー、アミノリペアヘアミルクともに配合。

食用海苔の原料として古くから使われている海藻。

ヒアルロン酸と同等ともいわれる保湿力を持つと言われており、髪を潤し、ダメージ毛を補修します。

<フラーレン>

アミノリペアヘアミルクに配合。

天然杉由来のフラーレンを使用。

紫外線や乾燥ダメージから髪を守り、フケやカユミを抑え、頭皮・毛髪をすこやかに保つ効果があります。

<クレソン>

アミノリペアシャンプー、アミノリペアヘアミルクともに配合。

岐阜県郡上市にある自社農場『母袋有機農場』に自生したものを使用しています。

辛み成分であるシニグリンはめぐりを促す効果があり、滞りがちな頭皮をほぐすように整えます。

<オーガニックヘチマ水>

アミノリペアシャンプー、アミノリペアヘアミルクともに配合。

自社農場『母袋有機農場』でスタッフ自らが大切に栽培したオーガニックヘチマ水。

日本でも古くから愛用されたヘチマ水は、やさしくなめらかな使用感で、地肌を整え、髪をすこやかに保ちます。

自社農場「母袋有機農場」

■独自の認証「3S GOOD」も取得

「3S GOOD」は確かな実感(Skin)、肌へのやさしさ(Sensitive)、豊かな未来を支える(Sustainability)を兼ね備えた商品にのみ与えられるネオナチュラルの認証です。

開発製品は常に社内モニターで使用感を確認。

その中で高評価を得た製品を、さらに100名以上のお客様にモニタリングいただき、その満足度が80%以上の評価を得たもののみを製品化します。

アミノリペアシャンプーのモニター満足度は95.5%、アミノリペアヘアミルクの満足度は80.8%を達成しました。

3S good認証

■製品概要

【アミノリペアシャンプー】

・容量 :300mL

・本体価格:3,960円(税込)

・全成分 :水、ヘチマ水、コカミドプロピルベタイン、

ココイルグルタミン酸2Na、塩化Na、ココイルグルタミン酸Na、

コメ発酵液、ビワ葉エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、

ジジフスジョアゼイロ樹皮エキス、フクロフノリエキス、シスチン、

スサビノリエキス、カワラヨモギ花エキス、バクチオール、

ヒアルロン酸Na、チョウジエキス、プロパンジオール、

ニュウコウジュ油、ニオイテンジクアオイ油、ラベンダー油、

ローズマリー油、グリセリン、BG、

グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、

カプリル酸グリセリル、ハッカ葉油、カミツレ花油

【アミノリペアヘアミルク】

・容量 :120mL

・本体価格:4,235円(税込)

・全成分 :ヘチマ水、水、シア脂、マカデミア種子油、プロパンジオール、

ツバキ種子油、アルガニアスピノサ核油、グリセリン、水添レシチン、

ヒマシ油、フラーレン、シスチン、スクワラン、スサビノリエキス、

ジジフスジョアゼイロ樹皮エキス、フクロフノリエキス、

ヒポファエラムノイデス果実エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、

コメ発酵液、ペクチン、キサンタンガム、カラギーナン、

グルタミン酸、ニュウコウジュ油、ニオイテンジクアオイ油、

ラベンダー油、アニス酸Na、レブリン酸Na、クエン酸、ハッカ葉油、

ローズマリー油、カミツレ花油

■販売

2024年10月4日(金)朝10時〜 ネオナチュラル本店・楽天市場店にて発売

2024年10月15日(火)〜 全国の東急ハンズ、イズミなど全国提携実店舗にて順次発売予定

