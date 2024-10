国分グループ本社は、「K&K缶つま」と人気ロックバンド『GLAY』デビュー30周年を記念したコラボレーション商品、【数量限定!GLAY×缶つま】GLAY 30th Anniversary Special Collaboration Setをオンラインにて発売します。

【GLAY×缶つま】GLAY 30th Anniversary Special Collaboration Set

国分グループ本社は、「K&K缶つま」と人気ロックバンド『GLAY』デビュー30周年を記念したコラボレーション商品、【数量限定!GLAY×缶つま】GLAY 30th Anniversary Special Collaboration Setをオンラインにて発売。

1. プロジェクト概要

約60種類のラインアップを揃える「K&K缶つま」。

その中から、メンバーのHISASHIが好きな4缶を選定し、味付けのアレンジを考案する商品開発プロジェクトが2024年6月に始動しました。

この取り組みは、GLAYデビュー30周年企画の一つとして進められ、商品の開発過程は、YouTubeチャンネル「HISASHI TV」で配信しています。

缶つま×GLAY

2. 商品特長

HISASHIが試行錯誤を重ね、味付けのアレンジをした「K&K缶つま」4種は、GLAYオリジナルパッケージとして1つのセットにし、オンライン「ROJI日本橋 ONLINE STORE」にて、5,450セット数量限定で発売します。

本企画の特典としてHISASHIがデザインしたコースター付きです。

外箱オリジナルパッケージ&コースターデザイン

3. 商品概要(1セット4缶入り)

セット商品名:【数量限定!GLAY×缶つま】

GLAY 30th Anniversary Special Collaboration Set

希望小売価格:6,500円(税込・送料込)

賞味期間 :36カ月

<セット内容>

商品名 :GLAY×K&K缶つま うずら 誘惑のペペロンチーノ風

内容量 :50g

商品コメント:桜のチップでほどよくスモークしたうずら卵を、エキストラバージンオリーブオイル、にんにく、赤唐辛子、黒胡椒などでペペロンチーノ風に仕上げています。

商品名 :GLAY×K&K缶つま かき 絶え間なく注ぐラー油

内容量 :50g

商品コメント:桜のチップでほどよくスモークしたかきを、ラー油の辛味を効かせた1品。

商品名 :GLAY×K&K缶つま さばイバル 花椒仕立

内容量 :50g

商品コメント:桜のチップでほどよくスモークしたさばを、花椒(ホワジャオ)のしびれるような辛みで仕上がっています。

商品名 :GLAY×K&K缶つま 国産牛すじ煮込み とまどいの柚子胡椒風味

内容量 :75g

商品コメント:国産の牛すじを柔らかく煮込み、アクセントに柚子胡椒の風味を付けることで、爽やかな香りとピリ辛に。

4. 注文受付開始日時

2024年10月18日(金)AM10:00

※注文の受付開始時間になりましたら、「ROJI日本橋 ONLINE STORE」のメールマガジンにて連絡。

※受付開始時間に関するお問い合わせにはご対応いたしかねます。

5. オンライン購入サイト「ROJI日本橋 ONLINE STORE」

【数量限定!GLAY×缶つま】GLAY 30th Anniversary Special Collaboration Set

数量限定!【GLAY×缶つま】GLAY 30th Anniversary Special Collaboration Set

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post HISASHIデザインのコースター!【GLAY×缶つま】Special Collaboration Set appeared first on Dtimes.