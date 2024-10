グローブライドは、2024年3月期(2023年4月〜2024年3月)における温室効果ガス(GHG)排出量データ(Scope1※1、Scope2※2、Scope3※3)について、国際的な基準であるISO14064-3: 2019に基づいた第三者検証を実施し、その検証機関であるソコテック・サーティフィケーション・ジャパンにより保証報告書を取得しました。

グローブライド「温室効果ガス(GHG)排出量について」

グローブライドは、2024年3月期(2023年4月〜2024年3月)における温室効果ガス(GHG)排出量データ(Scope1※1、Scope2※2、Scope3※3)について、国際的な基準であるISO14064-3: 2019に基づいた第三者検証を実施し、その検証機関であるソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社により保証報告書を取得。

同社はコーポレートスローガン「Feel the earth. ‐ 地球を感じ、生きていく。

」を掲げ、サステナビリティ推進を経営の重要課題と捉えて、環境問題について同社が定める「マテリアリティ」に連動させ、事業活動の一環として取り組んでいます。

※1:自社での燃料の使用や工業プロセスによる直接排出の温室効果ガスの排出量

※2:自社で他社から供給された電気・熱・蒸気を使用したことによる間接排出の温室効果ガスの排出量

※3:バリューチェーンにおける他社による間接的排出

■添付資料

(1)『独立した第三者保証報告書』

温室効果ガス排出量(エネルギー起源 CO2(Scope1,Scope2(ロケーション基準、マーケット基準))に関する報告

(2)『独立した第三者保証報告書』

企業のバリューチェーンで発生するその他間接GHG排出量(GHG排出量Scope3 / カテゴリー:1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13)に関する報告

