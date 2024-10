オーガニック比率を向上！ネオナチュラル「ヒーリングローション」

ネオナチュラルは、2024年10月4日にヒーリングローションをリニューアル発売します。

ネオナチュラル「ヒーリングローション」

■製品概要

【ヒーリングローション】

・容量 :120mL

・本体価格:3,597円(税込)

・全成分 :ヘチマ水、ゲットウ葉水、ダマスクバラ花水、プロパンジオール、

アロエベラ液汁、ドクダミエキス、ヘチマ果実エキス、

テンニンカ果実エキス、コメ発酵液、ユキノシタエキス、

ビワ葉エキス、アニス酸Na、レブリン酸Na、クエン酸

ネオナチュラルは、2024年10月4日にヒーリングローションをリニューアル発売。

原料を一つ一つ見直し、オーガニック比率を向上、より多くの肌トラブルの方のための化粧水として生まれ変わります。

店舗販売は2024年10月15日より順次開始します。

■水一滴さえ使わないオーガニック94.5%化粧水

もともとはアトピーの赤ちゃんのための石けんを手掛けていた同社に肌トラブルの女性たちから寄せられた声から生まれた「ヒーリングローション」。

化学成分はもちろん水さえ使わず自然由来100%の肌へのやさしさはそのままに、原料を厳選。

オーガニック比率は94.5%とより品質の高い化粧水を実現しました。

■岐阜県の自社有機農場で育てられた「美人水」

ベースとなるヘチマ水は300年前より「美人水」として愛されてきた伝統素材。

同社では、岐阜県郡上市にある有機JAS認定農場で、代表自らが土づくりから栽培に励んでいます。

生産から加工まで一貫した透明性を消費者に見せることで、品質を気にするユーザーにも配慮をしています。

ヘチマ水の製造

■皮膚常在菌の働きを整えるテンニンカ果実エキス

今回新規成分として、注目しているのがテンニンカ果実エキス。

皮膚常在菌の働きを整え、すこやかな肌を保つアシルフロログルシノール、ポリフェノールなどの成分を持つ自然成分です。

臨床試験において被験者の85%に美肌効果、77%にべたつき減少の評価が得られていることから、肌をすこやかに保つことが期待できると言われています。

■販売

2024年10月4日(金)朝10時〜 ネオナチュラル本店・楽天市場店にて発売

2024年10月15日(火)〜 全国の東急ハンズ、LOFT、イオン、イズミなど全国提携実店舗にて発売予定

■年間売上・販売点数見込

98,100千円(30,000点)

