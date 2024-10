チェルシーに所属するイングランド代表DFは今冬にでも退団する可能性がある。



サッカージャーナリストのエクレム・コヌール氏によると、アトレティコ・マドリードは今冬にチェルシーに所属する27歳のイングランド代表DFベン・チルウェルの獲得を目指すという。



レスター・シティの下部組織出身のチルウェルは2020年8月にチェルシーに完全移籍すると、加入直後から20-21シーズンのチャンピオンズリーグ制覇に大きく貢献するなど、クラブの主力として活躍。しかしその翌年の21-22シーズンに右膝前十字靭帯損傷で約6カ月の離脱を強いられると、さらに翌年の22-23シーズンには2度のハムストリング負傷。近年は怪我が続いており、昨季はプレミアリーグの出場が僅か13試合に留まるなど、近年は怪我に悩まされるシーズンを送っていた。





