¡Ö½µËö¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ä¡×¡¡¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á°ÜÀÒ¤Î¥«¥ë¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡£½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥Æ¥£»þÂå¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë
¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥í¥É¥ê¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦¤Ù¤¯¥ê¡¼¥º¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥«¥ë¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡£¤·¤«¤·¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë½ÐÈÖ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤º¡¢ºòµ¨¤Ï¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ø¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¡£º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÏºÆ¤Ó´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¤ØÎ¹Î©¤Ä¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¤ËÍè¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Ëè½µ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤µ¡£¤³¤Î2Ç¯´Ö¡¢ËÍ¤È¥Ñ¥Ã¥È¡Ê¥Ð¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¡Ë¤Ï²ø²æ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×
¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á²ÃÆþ¸å¤Ï¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×´Þ¤á¤Æ¤¹¤Ç¤Ë4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2-2¤Ç¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥éÀï¤Ç¤ÏÁ°Àþ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥·¥Æ¥£¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢½µËö¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤ë¤è¡×
¡Ö½µËö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿É¤¤¤³¤È¤À¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¸ç¤Ã¤¿¤è¡×
Â³¤¤¤Æ¥·¥Æ¥£¤Ç¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥É¥ê¤«¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¨¤º¡¢½ÐÈÖ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿2Ç¯´Ö¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥·¥Æ¥£°ÜÀÒ¸å¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç16»î¹ç¤Ë¤·¤«½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤³¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤Î¤ß¤Ç¡¢Çã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥·¥Æ¥£¤È¤Î·ÀÌó¤Ï2028Ç¯¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ïº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò¤ò²¼¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£