『HATSUNE MIKU EXPO』10周年記念グッズの通販が開始 Tシャツやアクスタなど5アイテム
Paludeは『マジカルミライ 2024』で販売中の『HATSUNE MIKU EXPO 10th Anniversary』第二弾グッズを本日よりPalude公式通販にて販売開始した。販売期間は一次が本日から10月14日23：59まで、二次が10月15日11：00から11月17日23：59まで。
【画像】イラストレーター・八三の描き下ろしも 10周年記念グッズのラインナップ
通販には初音ミクの世界ツアー『HATSUNE MIKU EXPO』10周年記念MVの場面カットや、イラストレーター・八三の描きおろしイラストを使用したグッズがラインナップする。ラインナップと価格は以下の通り。
『HATSUNE MIKU EXPO 10th Anniversary』Tシャツ柄A（八三）〈全2種〉：各4,950円（税込)『HATSUNE MIKU EXPO 10th Anniversary』Tシャツ柄B(MVカット)〈全2種〉：各4,950円（税込）『HATSUNE MIKU EXPO 10th Anniversary』バスタオル：3,100円（税込）『HATSUNE MIKU EXPO 10th Anniversary』アクリルスタンド：2,750円（税込）『HATSUNE MIKU EXPO 10th Anniversary』アクリルブロック3個セット：5,500円（税込）
ラインナップされたグッズは『マジカルミライ 2024』OSAKA会場内「MIKU EXPO 10周年記念グッズ販売ブース」でも購入可能だが、現地に足を運べないファンの方はぜひ通販の利用を検討してみてはいかがだろうか。
（文＝リアルサウンド編集部）