俳優の竹内涼真が自身のインスタグラムを更新。ロサンゼルスで、ドラマ共演した女優2人と再会したことが話題になっている。

竹内は「“They’re the best companions.Are they brothers!?They miraculously reunited.”(彼女たちは素敵な仲間。きょうだいなのかな!? 奇跡的な再会)」とコメント。日本テレビ系「君と世界が終わる日に」のゾンビアクションドラマで共演した女優の中条あやみと玄理にロサンゼルスで再会したことを報告した。

続けて「凄い合流 キミセカに感謝だな 最高なふたりに会えてよかった」と述べ、笑顔の3ショットをパシャリ。また、玄理のインスタグラムでも壁際に3人が縦に並んだ仲睦まじい写真などが複数公開されている。

この投稿に、ファンから「わーキミセカ同窓会だー」「スペシャルでプレミアムな写真…‼︎」「異国の地ですごいっ!」との声や、竹内に対して「髪染めたの似合ってるかっこいい」「涼真くんの髪色が明るくなって…!!」「ちょっと待って髪色♡だいすき!」と、以前より明るくなった髪色についての意見も多数みられた。