ロカユニバーサルデザイン株式会社は、100mm幅フィルターホルダー「HT100IVシステム」に対応したフィルターフレームに、「ピンク」「グリーン」のカラーバリエーションモデルを10月2日(火)に追加した。

100×100mmと100×150mmの2サイズで、ピンクとグリーンの2種類の計4モデルを追加(既存カラーはブラック)。価格は100×100mmが4,950円、100×150mmが5,500円。

NDフィルターなどの対応角型フィルターを「HT100IVシステム」に装着可能にするフィルターフレーム。取り付けることで、操作性と耐衝撃性が高められるという。

また、アダプターリングに埋め込まれたマグネットにより、専用のマグネット式フィルターの利用も可能。

