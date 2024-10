“日本人メンバー所属”Lapillus、11月・12月に東京と大阪でライブイベント開催決定！

多国籍ガールズグループLapillusが、11月2日(土)から17日(日)まで東京、11月21日(木)から12月1日(日)まで大阪で「Lapillus 2024 PREMIUM LIVE IN JAPAN SHOW:ASCEND」を開催する。Lapillusは、数万人が参加したグローバルオーディションを通じてボーカルとコレオグラフィー、ラップなどハイレベルなパフォーマンスを見せ選抜されたメンバー6人による実力派スーパー・ガールズグループだ。

2022年6月にデビューアルバム「HIT YA!」をリリースし、音楽界に一歩を踏み出した。「HIT YA!」は伝説のボーカリストのイ・スンチョルがボーカルディレクティングを行い、発売直後には主要音楽配信サイトのリアルタイムランキングで最上位になり、“K-POP界の宝石”として注目を浴びた。さらにデビュー曲「HIT YA!」に続く「GRATATA(グラタタ)」も、韓国のみにとどまらずフィリピンや南米などでも活動的な音楽活動を展開し、グローバルな人気を獲得。また、「2022 Asia Artist Awards IN JAPAN」ではAAA フォーカス歌手部門を受賞するなど、音楽シーンにおいても注目を集めてきた。そんなLapillusが今回、11月2日(土)から17日(日)まで東京、11月21日(木)から12月1日(日)まで大阪にて「Lapillus 2024 PREMIUM LIVE IN JAPAN SHOW:ASCEND」を開催することが発表された。久しぶりの日本活動に加え、フリーショーケースやハイタッチ会などのプロモーションDAYも予定されており、今回のイベントに多くのKPOPファンから関心が寄せられている。チケットは10月4日(金)12:00から販売が開始。イベント詳細はチケットサイトで確認できる。

■公演情報

「Lapillus 2024 PREMIUM LIVE IN JAPAN SHOW:ASCEND」

【東京】 会場:FC LIVE TOKYO

2024年11月2日(土) 開演14:00(開場13:30) ※無料SHOWCASE

2024年11月3日(日) 開演14:00(開場13:30) ※メンバー直筆サイン入りポラロイド写真プレゼントDAY



2024年11月4日(祝・月) ※サイン会参加券プレゼントDAY

1部 開演14:00(開場13:30)

2部 開演18:00(開場17:30



2024年11月6日(水) 開演18:00(開場17:30) ※無料SHOWCASE

2024年11月7日(木) 開演18:00(開場17:30) ※ポラロイド撮影券プレゼントDAY



2024年11月9日(土) ※ランダムフォトカードプレゼントDAY

1部 開演14:00(開場13:30)

2部 開演18:00(開場17:30)



2024年11月10日(日) ※ハイタッチDAY

1部 開演14:00(開場13:30)

2部 開演18:00(開場17:30)



2024年11月13日(水) 開演18:00(開場17:30) ※スポーティー LOOK DAY

2024年11月14日(木) 開演18:00(開場17:30) ※パジャマ LOOK DAY

2024年11月15日(金) 開演18:00(開場17:30) ※制服リボン LOOK DAY

2024年11月16日(土) 開演20:00(開場19:30) ※プリンセス LOOK DAY



2024年11月17日(日) ※サイン入り団体ポラロイド写真プレゼントDAY

1部 開演12:00(開場11:30)

2部 開演16:00(開場15:30)



【大阪】会場: FC LIVE OSAKA

2024年11月21日(木) 開演15:00(開場14:40) ※無料SHOWCASE

2024年11月22日(金) 開演17:00(開場16:40) ※ハイタッチDAY



2024年11月23日(土) ※ランダムフォトカードプレゼントDAY

1部 開演13:00(開場12:40)

2部 開演17:00(開場16:40)



2024年11月24日(日) ※ハイタッチDAY

1部 開演13:00(開場12:40)

2部 開演17:00(開場16:40)



2024年11月28日(木) 開演15:00(開場14:40) ※パジャマ LOOK DAY

2024年11月29日(金) 開演15:00(開場14:40) ※制服リボン LOOK DAY

2024年11月30日(土) 開演13:00(開場12:40) ※プリンセス LOOK DAY

2024年12月1日(日) 開演13:00(開場12:40) ※サイン入り団体ポラロイド写真プレゼントDAY



公演時間:60分

代金:前売 5,000円(税込)/全席自由・整理番号順入場



https://ti-ma.jp/shop/event.php?ev_id=1727921862

販売期間:2024年10月4日(金)12:00〜各公演4日前23:59まで

※無料SHOWCASEも事前チケットの販売を行います。

※状況により一部スタンディングになる場合もございます。



■関連リンク

Lapillus公式X