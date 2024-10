Billlie、5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」オフィシャルフォト第1弾を公開

Billlieが、5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」で今までにない新しい姿を見せる。Billlieは本日(4日)0時、公式SNSを通じて、5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」の「Fragments of Memory」のオフィシャルフォト第1弾を公開した。公開された写真の中で彼女らは、シックなブラックトーンの衣装を着用し、一段と成熟した雰囲気で目を引いた。メンバーたちのヘアスタイルも様々で、シユンとムン・スアはそれぞれ金髪と銀髪に、ションはボブヘアに変身し、ファンから熱い反応を得ている。

メンバーたちの個性が詰まった個人フォトも注目を集めている。シユン、ション、ムン・スアは、カメラに向かってガムを膨らませたり、堂々としたポーズを取って魅力をアピールした。続いて、つきとはるなはリボンなどのトレンディなアイテムをつけ、愛らしい魅力を見せた。ハラムとスヒョンは、大胆なポーズと眼差しでカムバックへの期待を高めた。Billlieの5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」を直訳すると、「付録:私たちが失くしたもののうち」という意味だ。Billlieはデビューアルバムの時から「紫色の雨が降っていた11日、消えたBilllie Love」というミステリアスな物語を各シリーズアルバムに盛り込んできた。そんな彼女らが、「付録」というタイトルで新たに披露する物語に注目が集まる。また、初のハングルのタイトル曲「記憶飴(prod. ?)」の中で空欄になっている特別プロデューサーの正体にも、ファンの様々な推測が続いている。また、これに先立ち、Billlieは10月11日午後1時、先行シングル「trampoline」を発売し、カムバックの雰囲気を盛り上げる予定だ。Billlieは16日午後6時、各音楽配信サイトを通じて5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」を発売する。