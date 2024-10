シドのShinji(G)と、WaiveやRayflowerなど様々なプロジェクトで活動する田澤孝介(Vo)によるロックユニットfuzzy knotのツアー<fuzzy knot Tour 2024 〜The Emergence Circuit〜>が、9月29日(日)に渋谷WWW Xにてファイナルを迎えた。SEに乗せてサポートメンバーの与野裕史(Dr)と工藤嶺(B)がスタンバイし、いよいよShinji、続いて田澤がステージに姿を現した。フロアを早速煽りながら、8月に配信リリースした新曲「Imperfect」のスリリングなイントロが鳴ると、一気にミステリアスな楽曲世界の奥深くへと誘っていく。

■<fuzzy knot Tour 2024 〜The Emergence Circuit〜>2024年9月29日(日)@渋谷WWW X セットリスト



01. Imperfect02. ペルソナ03. Inferno04. 遠隔Reviver05. カミカゼスピリット06. ダンサー・イン・ザ・スワンプ07. 愛と執着とシアノス08. キミに降る雨09. こころさがし10. トリックスターシンドローム11. Joker & Joker12. 新曲13. ブルースカイ14. ダイナマイトドリーム15. Set The Fire !16. Hello, Mr. Lazy17. #10918. Before Daybreak