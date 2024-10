「しあわせの村」にて、2024年9月28日(土)から10月26日(土)の間、ヤギ除草を実施し来園者に公開します。

しあわせの村「ヤギ除草」

「しあわせの村」にて、2024年9月28日(土)から10月26日(土)の間、ヤギ除草を実施し来園者に公開。

期間中はどなたでも観覧できます。

穏やかな性格の2頭ならではのふれあいイベントも予定しています。

ヤギ除草実験の様子2(2024年5月〜6月)

ヤギ除草実験の様子3(2024年5月〜6月)

1. ヤギ除草の実施について

(1) 趣旨・経緯

敷地内に除草が必要な急勾配の斜面が多いしあわせの村で、燃料不要、騒音なし、草の焼却なし、フンが肥料となり土に循環するという、環境に優しいヤギ除草を検討するため、ヤギ飼育や除草を推進する研究機関の協力を得て、2024年5月から6月にかけて初めて実験を行いました。

この実験では、ヤギを区画内に係留(ロープでつなぎ止め)し自由に草を食べさせたところ一定の効果が認められました。

今回は敷地の一部を囲い、2頭のヤギを放牧し雑草を食べさせて除草するトライアル企画を実施します。

除草範囲を広げ自由に動き回ることで、さらなる除草効果と環境への負担軽減を検証します。

(2) 日程 2024年9月28日(土)から10月26日(土)

(3) 場所 しあわせの村 南ゾーン大法面(ユニバーサル農園の上部)

(4) 見学 10時から16時の間、自由に見学できます。

2. ヤギさんとふれあいお散歩イベント

実施に向け、獣医師等と調整中です。

(1) 日程 2024年10月下旬の休日を予定(詳細は改めてホームページに掲載します)

(2) 場所 しあわせの村

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ヤギとのふれあいイベントも!しあわせの村「ヤギ除草」 appeared first on Dtimes.