ºÆ¡¹º§¤ÎµÜºêÎï²Ì¡Ö¼«Ê¬¤Î¿©¤Ù¤ëÊª¤â²æËý¤·¤Æ»Ò¶¡¤Ë¡Ä¡×Î¥º§Ä¾¸å¤ÎÀ¸³èº¤µç»þÂå¤ò²óÁÛ¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡2022Ç¯10·î¤Ç·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿EXILE¤Î¸µ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¦¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¼Â¶È²È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜºêÎï²Ì¡Ê36¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Î¥º§Ä¾¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µÜºê¤Ï7ÆüÁ°¤ÎÅê¹Æ¤ÇÉ×¤Î¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Ò¥â¤À¤È¤«¶âÌÜÅö¤Æ¤Ç»ä¤È·ëº§¤·¤¿¤È¤«¸À¤¦¿Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢µ¯¶È¤·¤Æ1Ç¯¤À¤Ã¤¿µÜºê¤è¤ê¤â¹õÌÚ¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼°Ê³°¤Ç¤âÅê»ñ¤ä±¿ÍÑ¤ò¤«¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¿¤·º£¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£¡Ö¸µ¡¹À¸³è¿å½à¤¬¹â¤¤¤«¤éÎ¥º§¸å¶âÁ¬Åª¤ËÂçÊÑ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â½îÌ±¤è¤ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤À¸³è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¿§¤ó¤Ê²±Â¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅö½é¤«¤é¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÊý¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡×¤ÈÃÇ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈÝÄê¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤â²æËý¤·¤Æ»Ò¶¡¤Ë¿©»ö¤¢¤²¤Æ¤¿»þ´ü¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢À¸³è¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÊª¼Á°Ê³°¤Ç¡Ö¤´Î¾¿Æ¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»îÎý¡ª¡×¤È²óÅú¡£Î¥º§Ä¾¸å¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤«¤éÉã¿Æ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡Ø¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±þ±ç¤·¤Æ¤ë¡ª´¶¾ð¤òÁ÷¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¦¡¢¤¦¡¢¤¦¡¼¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡Ö¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤¬¤¢¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éº£ÂçÂÎ¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¶±¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÃù¶â¤¬100Ëü¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤â¡ÖÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Öµ¯¶È¤¹¤ë»þ¡¡²ñ¼Ò¤Î»ÊË¡½ñ»ÎÂå¤â½Ð¤¹¤ÎÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¡¼«Ê¬¤ÇÄê´¾¤È¤«½ñ¤¤¤ÆÀáÌó¤·¤Æ¡¡¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Çµ¯¶È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤À¤«¤éËèÆüËÜÅö¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤··ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ªÆ§¤óÄ¥¤ì¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËèÆüµã¤¤¤ÆËèÆü¿É¤¯¤Æ»õ¤ò¤¯¤¤¤·¤Ð¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤½¤ì¤ÏÁ´¤Æ¡Ø¹¬¤»Ãù¶â¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃù¶â¤·¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜºê¤Ï¹õÌÚ¤µ¤ó¤È21Ç¯12·î¤ËºÆ¡¹º§¤·¡¢23Ç¯7·î¤ËÂè4»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè5»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£