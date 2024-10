Cloudflareがパテント・トロールのSableと裁判を繰り広げていた問題で、勝訴しただけでなくSableが今後同様の裁判をできないように特許を公開させた上でさらに賠償金も獲得したと発表しました。Patent troll Sable pays up, dedicates all its patents to the public!https://blog.cloudflare.com/patent-troll-sable-pays-up/

Sableは自社で製品を開発したり販売したりすることはなく、保有している特許を他社が侵害していると訴えることで特許の「収益化」を行うパテント・トロール企業で、2021年3月にCloudflareに対して4つの特許に関連する100件の侵害を訴えました。多くの企業は和解を選択するものの、Cloudflareは徹底抗戦を選択。2024年2月に「特許無効」の判決を勝ち取り、Sableを返り討ちにすることに成功しました。Cloudflareが「特許ゴロ」から訴えられるも特許無効の判決で返り討ちにする大勝利 - GIGAZINECloudflareによると、この裁判においてSableは数十年前に取得されたハードウェアベースのルーター関連の特許を現代のCloudflareのソフトウェアベースの仕組みに当てはめようと懸命に努力したとのこと。陪審裁判のため、Cloudflareが勝利を勝ち取るためには特許とCloudflareの仕組みがどのように異なるのかを陪審員に分かりやすく説明する必要がありました。下図は裁判においてCloudflareが陪審員に提示したスライドの1枚です。特許のどの部分が異なるのかが明示されています。特許ではmicro-flowベースでルーティングを行うのに対し、Cloudflareはパケットベースでルーティングを行います。また、特許は「ラインカード」と呼ばれるハードウェアコンポーネントで特定の処理を行う事を要求していましたが、Cloudflareのシステムには「ラインカード」が存在しませんでした。SableはCloudflareのさまざまなソフトウェアやハードウェアが「ラインカード」を構成していると陪審員を説得しようとしたものの失敗したとのこと。Cloudflareは自社のシステムが特許を侵害していないことを示すだけでなく、関連する特許を調査することでSableが訴訟に用いた特許自体が先行特許によって自明であることを示し、当該の特許を無効化することに成功。特許訴訟では陪審の評決が行われた後にも裁判後の申し立てや控訴など、多数の手続きが必要になります。Sableは敗北を受け入れて訴訟を終わらせるため、逆にCloudflareに賠償金として22万5000ドル(約3300万円)を支払うほか、Sableが保有する特許を一般に公開して二度と他の企業に対して特許を主張できないようにすることに同意したとのこと。Cloudflareは訴えてきたパテント・トロール企業に逆に賠償金を支払わせた上で特許を公開させ、二度とパテント・トロール行為を行えなくしたという点を強くアピールし、世界中のパテント・トロール企業に対して「Cloudflareと戦う前には用心するように」とメッセージを残しました。