ÊÐº¹ÃÍ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼õ¸³À¸¡Ö¤³¤Î53¤Ã¤ÆÅöÆü¤ÎÆþ»î¤Ç¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤ÅÀ¿ô¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¢ª¿´ÇÛ¤·¤¿Í§¿Í¤¬Åê¹Æ¡¡¤½¤â¤½¤âÊÐº¹ÃÍ¤Î¤³¤È¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
¼õ¸³¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÕ¤¤Þ¤È¤¦¤Î¤¬¡ÖÊÐº¹ÃÍ¡×¡£¡Öº£¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤Ç»ÖË¾¹»¤Ë¼õ¤«¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÇº¤ó¤À¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£º£¡¢SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¤Ï¤½¤ó¤ÊÊÐº¹ÃÍ¤Î°ÕÌ£¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼õ¸³À¸¤Ç¤³¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¡×¤ÈÍ§¿Í¤È¤ÎLINE¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿Ãæ³Ø3Ç¯¤Î¤¦¤ß¤¯¤é¤²Á´¼å¤µ¤ó¡Ê@jukeniyadesu¡Ë¤ÎÅê¹Æ¡£
»ÖË¾¹»¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤¬53¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡Ö¤³¤Î53¤Ã¤ÆÅöÆü¤ÎÆþ»î¤Ç¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤ÅÀ¿ô¤Ã¤Æ¤³¤È¡©1¶µ²ÊÅö¤¿¤ê53ÅÀ¼è¤ì¤Ð¼õ¤«¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤Æ¤¤¿Í§¿Í¡£Æ±¤¸¼õ¸³À¸¤È¤·¤ÆÍ§¿Í¤Î¤³¤È¤ò°Æ¤¸¤¿¤¦¤ß¤¯¤é¤²Á´¼å¤µ¤ó¤Ïµö²Ä¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦ÊÐº¹ÃÍ¤È¤Ï»î¸³¤ò¼õ¤±¤¿½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤Î°ÌÃÖ¤ò¼¨¤¹¿ôÃÍ¤Î¤³¤È¡£Ê¿¶ÑÊÐº¹ÃÍ¤ò50¤È¤·¤ÆÄÌ¾ï25¡Á75¤ÎÃÍ¤ÎÃæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¡¢ÌÏ»î¼çºÅ²ñ¼Ò¤¬»»½Ð¤·¤¿³Ø¹»¤´¤È¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹ç³Ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ï¤«¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î»»½ÐÊýË¡¤¬¤¤¤µ¤µ¤«ÈË»¨¤Ê¤»¤¤¤«¡¢¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Î³ä¤ê¤Ë¤ÏÀµ³Î¤Ë¤½¤ÎÀ¼Á¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¦¤ß¤¯¤é¤²Á´¼å¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤¿Í§¿Í¤Ï¡©
¤¦¤ß¤¯¤é¤²Á´¼å¡§³Ø¹»¤ÎÃË¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ë°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Ç¡¢À®ÀÓ¤Ï³Ø¹»¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¤·¤Æ300Á°È¾¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤Ï50ÊÕ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ÊÐº¹ÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¦¤ß¤¯¤é¤²Á´¼å¡§¤¢¤ÎÅê¹Æ¤Î¸å¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÊÐº¹ÃÍ¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¶µ¤¨¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤±¤É¤Þ¤ÀÛ£Ëæ¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼Åê¹Æ¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡©
¤¦¤ß¤¯¤é¤²Á´¼å¡§¤½¤â¤½¤â¤¢¤ÎÅê¹Æ¤Ï¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÊÐº¹ÃÍ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ò¹þ¤á¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼È¿¶Á¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤ò¡£
¤¦¤ß¤¯¤é¤²Á´¼å¡§ÈãÈ½Åª¤Ê¿Í¤ä¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÕÌ£¤ò¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÐº¹ÃÍ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ÏÃæ³Ø¤Ç¤Ï½¬¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê³ØÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬ÆÀ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Í§Ã£Æ±»Î¤Î²ñÏÃ¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·°ÕÌ£¤¬Àµ³Î¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ³È»¶¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸í²ò¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¼õ¸³¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ø¤Ù¤ëµ¡²ñ¤òºî¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Àµ³Î¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÊÐº¹ÃÍ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢À¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê»þ¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤¬Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶µ°éÁ´ÂÎ¤Î¼Á¤â¸þ¾å¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¶µ°é´Ä¶¤òºî¤ê½Ð¤¹¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¡¡¡þ
SNS¥æ¡¼¥¶¡¼Ã£¤«¤é¿ô¡¹¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÊÐº¹ÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤Àµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾ ¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë