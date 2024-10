10月4日 発表

画像はフロム・ソフトウェアの公式ページより

フロム・ソフトウェアは10月4日、2025年4月より在籍社員を対象に平均約11.8%の基本給与の引き上げを実施すると発表した。

フロム・ソフトウェアはアクション「ダークソウル」シリーズや、「アーマード・コア」シリーズ、ほかにも「ELDEN RING(エルデンリング)」といったタイトルを手掛けるメーカー。今回の給与の引き上げについて「社員一人ひとりがコンテンツの開発に専念できる環境が不可欠と考え、社員の収入安定および働きがいのある環境の創出に取り組んでいる」としており、こうした施策の一環として実施されることとなった。

在籍社員だけでなく、新規学卒者の初任給についても引き上げが実施され、従来の26万円から30万円になる。

