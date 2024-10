【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■新曲「Moonlit Floor」では、シックスペンス・ノン・ザ・リッチャーの代表曲「キス・ミー」をサンプリング

BLACKPINKのLISAが、10月4日に新曲「Moonlit Floor」を配信リリースした。

ラッパーとしてのLISAのスキルが際立つエッジーな「Rockstar」、女性の魅力とパワーが存分に表現されたロザリアとの強力コラボ曲「New Woman」とは対照的に、「Moonlit Floor」はLISAのキュートでフェミニンな一面が表現されたポップトラック。

1997年にリリースされたシックスペンス・ノン・ザ・リッチャーの代表曲「キス・ミー」をサンプリングしており、コーラスの“Kiss me, under the Paris twilight(パリの夕暮れどきに)/ Out on the moonlit floor(月に照らされたフロアで)」という、LISAらしい持ち味を加えた歌詞も注目ポイントとなっている。

LISAは9月11日に『MTV Video Music Awards』でソロとして2度目の「最優秀K-POP」賞を受賞し、同カテゴリで史上初のソロアーティストによる複数回受賞という記録を更新したばかり。現地時間9月28日にニューヨークで開催された『Global Citizen Festival』では、ソロとしてのフェス出演デビューを果たし、ソロデビュー曲「LALISA」「MONEY」、最新曲「Rockstar」「New Woman」はもちろん、「Moonlit Floor」をサプライズで先行披露し、ファンを沸かせた。

また、現地時間10月15日にニューヨークで開催される『Victoria’s Secret Fashion Show』でのパフォーマンスも決定している。

リリース情報

2024.10.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Moonlit Floor」



LISA OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/LISA/