12色誕生石から選べる！ビジネスハーモニー「EGRET SweetiE-Jewelry」

ビジネスハーモニーは、キュービックジルコニアボタン付きのワイヤレスマウス「EGRET SweetiE-Jewelry」計12種類の新製品を10月4日(金)より販売中。

■自分へのご褒美や入学・昇格祝いにぴったり -誕生石x名入れポーチ-

◆人工ダイヤボタン付きワイヤレスマウス SweetiE-Jewelry 12種類

推奨小売り販売価格:税込み 4,950円

◆名入れできるレザー風マウス収納ポーチ 7種類

推奨小売り販売価格:税込み 1,100円

■Makuakeでわずか2時間で目標達成した人気プロジェクトが正式に発売!

EGRETのワイヤレスマウスは大人可愛い外観だけでなく、静音ボタンや安定な無線接続、手に馴染むフォルム、長持ちする充電バッテリーなどの機能性は高く評価されています。

本製品「EGRET SweetiE-Jewelry」はなかでも人気が高い「SweetiE」シリーズを、さらにかわいく上品にアップデートした最新作です。

■上品で大人かわいいデザイン+すぐに接続・簡単操作で高機能

【大粒約4カラット】キュービックジルコニアをあしらった上品で大人かわいいデザイン

【すぐに接続・簡単操作】機械が苦手な方でも直感的に操作できる設計

【高い機能性】静音ボタン・3段階のDPI調節・長持ちバッテリーで超軽量

【プレゼントに最適】12色の誕生石ボタンを選べるマウス、世界に1つしかない名入れ収納ポーチ

大人かわいいデザインで味気ないデスク周りに華を添えます。

ネイルやファッションと同じように、自分好みのおしゃれなマウスだったら気分が上がります。

ガジェット好き女子が喜ぶ要素が満載している「EGRET SweetiE-Jewelry」マウスです。

■EGRET SweetiE-Jewelryの特徴、機能について

(1) 高品質・約4カラットのキュービックジルコニアがまるごとボタンになりました

キュービックジルコニアとは、ダイヤモンドに極めて近い輝きを持つ人工石のこと。

ダイヤモンドの輝きを気軽に楽しめることから、近年人気が高まっています。

本製品は、高品質のキュービックジルコニアを、約4カラットを超える7×13mmの大粒サイズでボタン部分に贅沢に使用しました。

多数の宝石鉱山を有し、「人口宝石の都」と呼ばれる中国・広西チワン族自治区で作られた高品質のストーンを採用し、誕生石をモチーフとした12色の人工宝石から選べます。

ボタンアップ

鑑定書

カラーバリエーション

(2) 本体カラーは上品なパールホワイト

マウスのボディーは12色のボタンの輝きを引き立てる上品なパールホワイトです。

3層塗装のコーティングはフォンデーションケースと同様な手法で仕上げており、摩擦やキズに強く、長く使っても色褪せず透明感のある質感を長持ちします。

本体カラー

(3) BluetoothとUSBレシーバーの両方に対応する無線接続

接続方法は、BluetoothとUSBレシーバー接続のどちらにも対応し、お好きな方法で簡単に使い始めることができます。

・Bluetooth5.0や3.0をはじめとする、すべてのBluetooth規格に対応しており、デスクトップPC・ノートPC・タブレットなど、Bluetooth対応のデバイスであればどれも簡単に接続が可能です。

また、Bluetooth技術の標準化団体Bluetooth SIGの適合性認定を受けており、安定的な動作を保証します。

・USBポートに挿すだけで使えるレシーバーも付属しています。

ドライバーのインストールは不要。

複雑な設定やBluetoothのペアリング設定が面倒だと感じる方におすすめです。

使わない時はマウスの裏面に収納でき、紛失する心配もありません。

Bluetooth接続

レシーバー接続

(4) スイッチ1つで2個のデバイスを切り替え可能

一般的なワイヤレスマウスは1台のデバイスとのペアリングにのみ対応しているものが多く、使用するデバイスを変える場合はマウスも変えなければなりません。

本製品は、Bluetooth接続とUSB型接続のどちらにも対応しているため、マウス本体の裏にあるスイッチを切り替えるだけで、違うデバイスでも同じマウスが使えて便利です。

オフィスで使用するPC、自宅で使用するタブレットなど、使用環境に合わせて簡単に選択可能です。

2台記憶

(5) カチカチしない静音ボタン

クリック音が鳴らない静音ボタンを採用しているので、図書館や会議中、早朝・深夜の作業など、場所や時間を気にすることなく使用できます。

クリック音がなくてもクリック感はそのまま。

ほどよい押し心地で操作時の違和感もないため、誤作動や必要以上に押してしまう心配もありません。

静音ボタン

(6) ボタンで調節できる3段階DPI

本製品は、キュービックジルコニアボタンを押すと1000/1600/2400の3段階でDPIが調整できる仕様となっています。

DPIとは、マウスを動かす際にカーソルが動く度合い(マウスの感度)のことです。

マウスを新調した時も、この数値を同様にすればいつもと同じ感覚で使えるので、不慣れ感なく使えます。

カーソル調整

(7) 充電1回で60日間使用可能な長持ちバッテリー

本製品はUSB-C充電式で、500mAhのリチウムイオン電池が内蔵されています。

低消耗電力のセンサーとチップを採用しているため、通常稼働時の消費電力はわずか10mAh。

約2時間の充電で約60日間の使用が可能です。

そのほかにも、バッテリーをより長く使えるよう2段階のスリープモード機能を装備し、気づかないうちにさり気なく省エネしてくれます。

充電長持ち

(8) 重さ75gの軽量設計、握りやすいフォルム

本体サイズは11.3×6.3×3.0cm、女性の小さい手や長いネイルでも握りやすいフォルムです。

重さはわずか75gの軽量設計となり、持ち運びにも便利です。

*充電バッテリー内蔵

寸法

(9) プレゼントに最適!可愛い円筒ケース

パッケージは、商品のかわいさを引き立てる筒状のスケルトンタイプ。

華やかでおしゃれな色合いなので、プレゼントにもおすすめです。

同梱品:マウス本体、USBレシーバー(本体裏に収納)

USB-C充電ケーブル、マニュアル、保証カード

パッケージ

■EGRET マウス収納ポーチの特徴、名入れについて

柔らかいレザー風の収納ポーチはばね口で開閉しやすく、マウスがぴったり収まるサイズ感。

鞄の中でごちゃごちゃしがちなイヤホンなどの小物類の収納にも使えて便利です。

光沢感のあるPUレザーとスウェード風のPVCレザー、2種類の素材、計7種類の色、質感より選べます。

15×11cmのちょうどいいサイズは、マウス収納にもちろん、ケーブルやイヤホン、化粧品やハンドクリームなどの小物を入れるのにぴったりです。

PUレザーの4色は無料で、ご指定内容の刻印を入れられます。

友人へのプレゼントにもおすすめです。

ポーチ

■商品詳細

人工ダイヤボタン付きワイヤレスマウス SweetiE-Jewelry

https://www.egret-jp.com/products/sweetie-jewelry

名入れできるレザー風マウス収納ポーチ

https://www.egret-jp.com/products/pouch

■購入先

<Online Shops>

・EGRET楽天市場店 : https://www.rakuten.co.jp/egret/

・EGRET Amazonストア : https://www.amazon.co.jp/egret/

・EGRET直営オンラインストア: https://egret.base.ec/

