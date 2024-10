凛とした印象が特徴的なウッディーハーブの香り！レアル「Rinn オリジナルアロマ」

レアルが京都市内において運営するホテルタイプ21棟、一棟貸しの町家タイプ46棟の計67棟の全ての宿泊施設において、「Rinn オリジナルアロマ」によるアロマ空間演出を導入し、オリジナルのアロマスティックディフューザーの販売を開始します。

レアルが京都市内において運営するホテルタイプ21棟、一棟貸しの町家タイプ46棟の計67棟の全ての宿泊施設において、「Rinn オリジナルアロマ」によるアロマ空間演出を導入し、オリジナルのアロマスティックディフューザーの販売を開始。

Rinnのオリジナルアロマは、京都の美しさと伝統、そして現代的なおもてなしの心を香りで表現し、宿泊されたゲストの記憶に残る特別な香りとして設計しました。

●Rinnブランドを香りで表現

Rinnのオリジナルアロマは、天然の香りで空間を演出する、香りの専門ブランド@aromaによるプロデュースで、上質さを感じさせる、凛とした印象が特徴的なウッディーハーブの香りです。

京都の風情や和の心を表現するために、今回はそのイメージから連想されるお香のような香りではなく、他にはないような日本らしさと海外のお客様にとっても落着き、心地よいと感じる香りを目指し制作しています。

ホテルではディフューザーを使って香りを広げ、町家ではアロマスティックを内装にあわせて選定した陶器や磁器などのアンティークの花瓶に挿し、アロマスティックディフューザーの容器としています。

各町家の雰囲気に合わせたアンティークの容器

●オリジナルアロマスティックディフューザーの販売

各ホテルや町家で演出しているオリジナルアロマの好評を得て、オリジナルアロマスティックディフューザーを限定のホテルにて販売を開始。

販売価格:5,880円(税込)

内容量 :100ml

成分 :高野槇、パチュリ、シダーウッド、フランキンセンス、イランイランetc

販売場所:Rinn Kyoto Station

Rinn Gion Hanatouro

Rinn Gion Shirakawa

Rinn Shiki Juraku

Rinn Kamiebisu

Rinn Kyoto Station West

Rinn Horikawa Gojo

Rinn Shijo Nishinotoin

Rinn Kitagomon

Rinn Gion Yasaka

Rinn オリジナルアロマ

●@aromaについて

@aromaは、アロマ製品の開発から香りのある空間までをトータルに提供する香りの専門ブランドです。

ホテルやショップ、商業施設など、全世界6,000箇所以上で、天然アロマの機能を生かした、感性に訴えかけるアロマ空間デザインを提供しています。

また、アロマ空間デザインのノウハウをもとに、家庭用アロマディフューザーや天然100%エッセンシャルオイルブレンドの開発・製造、直営店の運営などを手がけています。

