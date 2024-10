モンブランは、2022年よりパートナーシップ契約を結んでいるジネディーヌ・ジダンとのコラボレーションによる、旅にふさわしいレザーアイテムのカプセルコレクションを発表しました。

モンブラン「カプセルコレクション」

モンブランは、2022年よりパートナーシップ契約を結んでいるジネディーヌ・ジダンとのコラボレーションによる、旅にふさわしいレザーアイテムのカプセルコレクションを発表。

元サッカー・フランス代表選手で現在は指導者として活躍するジダンは、モンブランのマークメーカーとして、またフレグランスライン“モンブラン レジェンド”の顔として広告キャンペーンにも登場しています。

今回、アーティスティック ディレクターのマルコ・トマセッタと共同で、彼の大胆かつ洗練された旅のスタイルを反映し、ブラックとピューターカラーに彩られた機能的でエレガントなアイテム5点を創り出しました。

本カプセルコレクションは、モンブランレザーコレクションのエクストリーム 3.0 パターンを採用し、軽量で高品質なファブリックとブラックレザーを組み合わせています。

モンブラン × ジネディーヌ・ジダン カプセルコレクション

2024年9月24日には、このカプセルコレクションの発売を記念し、マドリードのセラーノ通りに新しくオープンしたモンブランブティックでカクテルレセプションが華やかに開催されました。

マドリードのイベントに参加したジダン

「ジダンは、このコレクションで実現したいことについての明確なビジョンを持っており、製造工程のあらゆる段階で密接に関わりました。

私たちは共に長時間取り組み、デザインとフィッティングの検討を重ね、旅を中心とした彼のハイペースで多面的なライフスタイルに適したセレクションを創り出しました。

ミーティング中に素材とデザインについての様々なアイデアを共有することは、とても楽しかったです。

彼は、非常に要求が厳しい、細部に気を配るデザインパートナーでした!本コレクションは、彼にとっての私的かつ快適なスタイルを反映しており、モンブランの象徴的なデザインコードにもスポットライトを当てています」とモンブランのアーティスティック ディレクター、マルコ・トマセッタは説明します。

URL: https://www.montblanc.com/ja-jp/discover/campaign/zinedine-zidane

【モンブラン × ジネディーヌ・ジダン カプセルコレクション】

■ダッフルバッグ 324,500円(税込)

ダッフルバッグ

■#4810 キャビン トローリー 324,500円(税込)

#4810 キャビン トローリー

■スリングバッグ 238,700円(税込)

スリングバッグ

■ウォッシュバッグ 145,200円(税込)

ウォッシュバッグ

■パスポートホルダー 59,400円(税込)

パスポートホルダー

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ジダンとのコラボレーションレザーアイテム!モンブラン「カプセルコレクション」 appeared first on Dtimes.