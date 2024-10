環境にやさしい運転技術向上トレーニングを通信面でサポート！BIGLOBE「全日本ラリー選手権に参戦する長尾綱也選手を支援」

BIGLOBEは、2024年に全日本ラリー選手権にスポット参戦を開始した、ウェルパインモータースポーツ所属のラリードライバー、長尾綱也選手(以下、長尾選手)の活動に共鳴し、通信回線の提供をもって支援。

BIGLOBE「全日本ラリー選手権に参戦する 長尾綱也選手を支援」

BIGLOBEは、2024年に全日本ラリー選手権にスポット参戦を開始した、ウェルパインモータースポーツ所属のラリードライバー、長尾綱也選手(以下、長尾選手)の活動に共鳴し、通信回線の提供をもって支援。

長尾選手は北海道出身の26歳で、2024年に全日本ラリー選手権第6戦「ARKラリー・カムイ」でデビューし、初戦でJN-2クラス3位の成績を挙げるなど新進気鋭の若手ドライバーです。

長尾選手はカーショップ「NGO Factory」を経営し、他チームのメカニックとしても活動する傍ら、自らドライバーとして競技に参加しており、普段のトレーニングとして事務所に設置されたドライビングシミュレータを活用しています。

ドライビングシミュレータは、バーチャル上に精緻に再現されたコースを、実車さながらのステアリングやペダル型のコントローラーを操りながら走行できる機器であり、インターネットを介してオンライン対戦も可能なことから昨今プロドライバーやプロドライバーを目指す若者によるトレーニングへの活用が進んでいる分野です。

実際の車両を使用した練習走行に比べ、燃料やタイヤなどを消耗する環境負荷、クラッシュ時の怪我などの身体的リスク、車両代やメンテナンス費を含めた維持にかかる金銭的負担など、すべてにおいて大幅に軽減できサステナブルであるうえに、反復練習が可能なことから効果的なトレーニング方法として認知されてきています。

このような活動は、インターネットとテクノロジーを活用した新しい価値のひとつであると考え、同社が掲げるマテリアリティ「地球にやさしいインターネットを提供します」(注1)にも合致するため、BIGLOBEとしても「ビッグローブ光 10ギガ(注2)」の回線提供をもって積極的にサポートしていきます。

なおBIGLOBE は10月より長尾選手の出身地・活動拠点である札幌市内にコンシューマ営業統括部北海道支店を開設しました。

(注1)

BIGLOBE マテリアリティはこちら https://www.biglobe.co.jp/sustainability

(注2)

ビッグローブ光はベストエフォート型のサービスです。

最大通信速度は利用機器、宅内配線、回線の混雑状況などにより低下します。

ビッグローブ光10ギガの詳細はこちら https://join.biglobe.ne.jp/ftth/hikari/

【参考】

■ウェルパインモータースポーツ

株式会社ウェルパインメディアのモータースポーツ部門。

2011年よりCUSCOジュニアラリーチームを運営し、JAF全日本ラリー選手権をはじめとした各種カテゴリーに参戦。

2019年からはエントラント名をウェルパインモータースポーツとし、海外ラリーを主なステージとして活動している。

■長尾綱也(こうや)選手

北海道出身、1998年8月27日生まれ26歳

地元北海道で自動車整備のショップ「NGO Factory」を経営し、自ら競技用車両製作も行う。

事務所にシミュレータを構え、運転技術向上に取り組む。

2024年は全日本ラリー選手権にウェルパインモータースポーツよりスポット参戦中。

長尾綱也(こうや)選手

※記載されている会社名、商品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。

