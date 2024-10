山梨県甲斐市にオープン！「煮干しラーメン山岡家」4号店

「ラーメン山岡家」は、煮干しラーメン専門店「煮干しラーメン山岡家」の4号店となるフォレストモール甲斐店を2024年10月7日(月)にオープンします。

「ラーメン山岡家」は、煮干しラーメン専門店「煮干しラーメン山岡家」の4号店となるフォレストモール甲斐店を2024年10月7日(月)にオープン。

【「煮干しラーメン山岡家」について】

「煮干しラーメン山岡家」は、「ラーメン山岡家」の別業態となる煮干しラーメンに特化した店舗です。

特徴は、日本各地から厳選して仕入れた煮干しを使い、温度帯を管理した火加減で豊富な旨味と深いコクを出した煮干しスープ。

煮干しの香り豊かなあっさりラーメンから、ニボラーと呼ばれる煮干しマニアの方にもご満足いただける濃厚煮干しラーメンまで楽しめます。

メニュー

ランチセット

【オープン記念企画】

オープン記念として、2024年10月7日(月)〜10月9日(水)の3日間、ラーメン全品を100円引にて提供します。

また、先着で餃子無料券・ノート・ウェットティッシュの配布も計画しています。

