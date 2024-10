サンリオピューロランドにて2023年11月1日から2024年の12月31日までの約1年間にわたり開催されている、人気キャラクター「ハローキティ」の50周年を記念したイベント「Hello Kitty 50th Anniversary」

11月1日に「ハローキティ」が誕生日を迎えることを記念した特別なイベントが開催されます☆

サンリオピューロランド Hello Kitty 50th Anniversary「ハローキティ」バースデーイベント

「Hello Kitty 50th Anniversary」開催期間:2023年11月1日(金)〜2024年12月31日(火)

「ハローキティ」の50周年を記念したイベント「Hello Kitty 50th Anniversary」を開催しているサンリオピューロランドにて11月1日に「ハローキティ」が誕生日を迎えることを記念したイベントを開催!

誕生日当日の2024年11月1日限定で、指定の事前購入チケットで入場された方先着1,101名様にオリジナルデザインのTシャツがプレゼントされます。

さらに、来場者全員にTシャツと同じくファミリーが勢ぞろいしたデザインのオリジナルステッカーのプレゼントも実施。

また、着せ替え人形「リカちゃん」とコラボレーションした「ハローキティ50thアニバーサリー サンリオピューロランドドレス リカちゃん」の発売が決定。

ほかにも3日間限定で「ハローキティ」と「ハローミミィ」のスペシャルバースデーライブが開催されます。

ほかにも、バースデーを記念したフードメニューの数量限定販売など、バースデーシーズンを盛り上げる様々なイベントが実施される予定です☆

指定チケットで来場したゲスト先着1,101名にオリジナルデザインTシャツをプレゼント

配布日時:2024年11月1日(金)パークオープン時間より配布

対象:全国のサンリオショップ・ギフトゲートにて「オリジナルデザインパスポートチケット」を購入して来場された方

カラー:全5色

サイズ:フリーサイズ

配布人数:先着1,101名

※入場後、4階レインボーホール付近の受付にて引換えください

11月1日に「ハローキティ」がお誕生日を迎えることを記念して、お誕生日当日の2024年11月1日限定で指定の事前購入チケットで入場された方先着1,101名にオリジナルデザインのTシャツをプレゼント。

全国のギフトゲートおよびサンリオショップで事前購入したパスポートチケットでピューロランドに来場された方限定でプレゼントされます。

50周年のアニバーサリーイヤーにちなみ、「5色」のTシャツをラインナップ。

2024年は、「ハローキティ」と双子の妹「ハローミミィ」をはじめとしたファミリーが勢ぞろいした、アニバーサリーイヤーにふさわしい、特別なデザインです。

※対象となる指定チケットの詳細などは必ずホームページを確認ください

※「ハーモニーランド」(大分県速見郡日出町)でも実施されます。詳細はハーモニーランドの公式ホームページ(https://www.harmonyland.jp/)を確認ください

来場者全員にオリジナルステッカーをプレゼント

配布日時:2024年11月1日(金)パークオープン時間より配布

配布場所:3F エントランス

11月1日にサンリオピューロランドに来場された方全員に、「ハローキティ」をはじめとしたファミリーが勢ぞろいしたデザインのオリジナルのステッカーをプレゼント。

日付入りなので、「ハローキティ」のアニバーサリーの特別な記念になること間違いなしです☆

※「ハーモニーランド」でも実施されます

サンリオピューロランド限定「ハローキティ50thアニバーサリー サンリオピューロランドドレス リカちゃん」発売

価格:16,500円(税込)

発売日:2024年11月1日(金)

販売場所:3F エントランスショップ

タカラトミーが展開する着せ替え人形「リカちゃん」とコラボレーションした「ハローキティ50thアニバーサリー サンリオピューロランドドレス リカちゃん」の発売が決定。

「ハローキティ」の50thアニバーサリーコスチュームとおそろいデザインのドレスを着た特別なデザインで、リボンやティアラなど細かい部分までこだわっています。

プリズムをイメージしたオーロラ色のオーガンジー素材のオーバードレスを組み合わせれば、オーロラワンピースドレスとローズワンピースを着せ替えて楽しむことも可能です。

お渡し会も予定しており、詳細は決まり次第ホームページにて配信されます。

ハローキティとハローミミィのスペシャルバースデーライブ

料金:7,500円(税込)

開催日:2024年11月1日(金)、2日(土)、3日(日)

「ハローキティ」の誕生日を祝う、「ハローキティとハローミミィのスペシャルバースデーライブ」を3日間限定で開催。

2024年は双子の妹「ハローミミィ」も登場し、ふたりで特別なバースデーライブをお届けします。

参加された方にはバースデーライブ限定色のオリジナルTシャツやポストカードのプレゼントも実施。

当日は「ディアダニエル」と「タイニーチャム」がバースデーライブを盛り上げます。

そして「ハローキティ」50周年の2024年は、特別に何かが起こるかも・・・!?

イルミネーション第2弾「ハローキティ 50th Anniversary イルミネーション」

上演期間 :2024年10月4日(金)〜12月31日(火)

上演場所 :1F ピューロビレッジ

上演時間 :約10分間

出演:ハローキティ(映像出演)

10月4日より開催されている、イルミネーション第2弾「ハローキティ 50th Anniversary イルミネーション」

50周年を記念して作曲された「ポップコーン!! feat. ハローキティ、なるみや、原口沙輔」にのせて、ピューロビレッジがポップに光り輝きます。

11月1日からはスペシャルバージョンとしてイルミネーション終了後にオリジナルピアノ楽曲とあわせた演出も追加される予定です。

11月1日に迎える「ハローキティ」のお誕生日を記念したスペシャルコンテンツが盛りだくさん。

サンリオピューロランドにて開催される「ハローキティ」バースデーイベントの紹介でした☆

