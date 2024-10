動物を擬人化したキャラクターが登場する、魅力的なCGアニメ作品を自主制作している人気クリエーターの最新作に、SNSでは話題となっている。

【映像】イタズラっ猫娘が強盗と鉢合わせする最新CGアニメ(ノーカット)

注目を集めているのは、人気クリエーター「梨」さんが制作した最新のCGアニメ作品。ジェイソンの仮面を被り、イタズラを仕掛けようとした猫の女の子が、強盗と鉢合わせするストーリー。短い作品ながら、キャラクターの魅力が溢れる作品に仕上がっている。

また、作者の梨さんは世界中の人が楽しめるよう、表情や体でストーリーを伝えられるようこだわったのだとか。さらに、今回登場した猫のキャラクターは今後の作品にも登場させる予定だという。

この動画を見た人からは「イタズラしてやろうっていうイヒヒって顔がキュートです!」「『あっ!』『えっ?』って見つめ合う数秒の間がめっちゃ好きです!」「Nawww this is too well made.(いやあ…これは出来が良すぎる)」「The emotions and expressions are wonderful.(感情や表現が素晴らしいですね)」などのコメントが寄せられ、投稿は313万件以上、表示されている。(ABEMA『週刊BUZZ動画』より