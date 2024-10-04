¤³¤Î¾õÂÖ¤ÇÁö¤ì¤ë¤Î¡ª¡© 25ºÐÄ¶¿·À±¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¶Ã°Û¤Î·ãÁö¡Ä¥Þ¥·¥ó¤Ë¡È°ÛÊÑ¡É¤â¡Ö120km/h¤Þ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÊüÁ÷ÀÊÃ¦Ë¹
¡¡ÆîÊÆ¥Á¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿WRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¤ÎÂè11Àï¡£ºÇ½ªSS¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ë¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ê¤·¤ÇÁö¹Ô¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¦¥¤¥ó¥°¤Ê¤·¤Ç¤â120km/h¡ÈÂç·ãÁö¡É¤Î½Ö´Ö
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö9·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢SS16¡Ö¥Ó¥ª¥Ó¥ª2¡×¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤âµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¡£ÅöÁ³¡¢25ºÐ¤Î´üÂÔ¤Î¿·¿Í¥Þ¡¼¥ë¥Æ¥£¥ó¥·¥å¡¦¥»¥¹¥¯¥¹¤âº£¥·¡¼¥º¥ó3ÀïÌÜ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È»²Àï¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤¿¥»¥¹¥¯¥¹¤Î¾è¤Ã¤¿¥Þ¥·¥ó¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥×¡¼¥Þ ¥é¥ê¡¼1¤Î¥ê¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢²¿¤«¤¬ÊÑ¡© ¤Ê¤ó¤È¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÎÂç·¿¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡Ê¥¦¥¤¥ó¥°¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡²òÀâ¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ëËÌÀî»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á°¤ÎSS¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¶õÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÁö¤ê»Ï¤á¤¿¥»¥¹¥¯¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÁö¤êÂ³¤±¡¢»þ¤Ë¤Ï120km/hÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Þ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÀî»á¤â¡Ö¤«¤Ê¤êÉÔ°ÂÄê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡¤³¤Î²Ì´º¤ÊÁö¹Ô¥·¡¼¥ó¤ò¸«¼é¤ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡¢¡Ö¤Ò¤é¤Ò¤é¤·¤Æ¤ëw¡×¡¢¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¡¼¡×¡¢¡Ö¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥°¥ì¥¹w¡×¡¢¡Ö¥ê¥¢¤Î¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹Ìµ¤·¡×¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¸å¤í¤¬Éâ¤¯¤¾¡×¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤Æ¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¿´ÇÛ¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥»¥¹¥¯¥¹¤ÏÌµ»ö¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥ó¤òÄÌ²á¤·¤¿¡£
¡¡Å·¸õÉÔ½ç¤Ç»ë³¦ÉÔÎÉ¡¢¤â¤È¤â¤ÈÏ©ÌÌ¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ê¤·¤Ç¤Î´°Áö¤Ë¡¢ËÌÀî»á¤Ï¡Ö¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ÊÁö¤ê¡£¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¶¿·À±¤ÎÍèµ¨¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÊABEMA¡ØWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢ 2024¡Ù¡¿(C)WRC¡Ë