【Pikmin Bloom Journey 2024:東京ドームシティ】11月23日、24日 開催予定会場:東京ドームシティ料金:2,300円【Pikmin Bloom Journey 2024:どこでもチャレンジ】12月7日、8日 開催予定料金:1,600円

NianticはAndroid/iOS用位置情報ゲーム「Pikmin Bloom」(ピクミンブルーム)のイベント「Pikmin Bloom Journey 2024:東京ドームシティ」を11月23日と24日に開催する。会場は東京ドームシティで、参加料金は2,300円。12月7日、8日には「どこでもチャレンジ」も開催し、参加料金は1,600円。

本イベントは有料で開催する東京ドームシティの散策イベント。イベント開催エリアで手に入る赤ピクミンが落とした「ロゼット」を探したり、イベント限定デザインのMiiコスチュームが手に入る。

ロゼットの赤ピクミン

パーカーとサンバイザー。サンバイザーは受け取り時に7種から1つを選ぶ

東京ドームシティの参加者には紙製サンバイザー、イベントマップ、クリアファイルが進呈される。サンバイザーは7種から1つを選べるが、各日在庫限りとなる。また東京ドームシティ会場のみ、3つのお題をクリアすることでイベント記念バッジと「金の苗」を獲得できる。金の苗は黄、青の「金のプレゼントシール」デコピクミンになる。

また、イベントマップに記載されたスペシャルスポットを散策し「スペシャルスポット」をスワイプすることで、その場所にちなんだデコピクミンになる「金の苗」と「青色バラ」のエキス、ポストカードが受け取れる。スペシャルスポットの1つからは赤の「金のプレゼントシール」デコピクミンの「金の苗」が手に入る。

黄、青の金のプレゼントシールのデコピクミン

赤の金のプレゼントシールのデコピクミン。左はスペシャルスポットの印

チケットの購入はアプリ内「リアルイベント」から行なえる。「チャレンジリスト」内右上にボタンが配置されている。なお12月7日、8日に開催の「どこでもチャレンジ」イベントでは「金のプレゼントシール」のデコピクミンは手に入らない。

チャレンジリスト内に購入ボタンを表示

(C) 2021 Niantic, Inc., Pikmin and Mii Characters / Artwork / Music Copyright (C) 2021 Nintendo All Rights Reserved