Æ£ËÜÈþµ®¡¢¥«¥¹¥«¥¹¤ÎÀ¼¤Ç¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¡¼¡×¶«¤Ð¤ì¤¿¤¤¡¡¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê39¡Ë¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ø¤¦¤Þ¤ì¤Æ¡ª¥¦¡¼¥â¡¡¥¢¥é¥¤¥Ö¡Ù¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£É×¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê48¡Ë¤Î¥®¥ã¥°¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¡¼¡×¤ò¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¶«¤Ð¤ì¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î°áÁõ¤«¤éÆó¤ÎÏÓ¥Á¥é¥ê¤ÊÆ£ËÜÈþµ®
¡¡Æ£ËÜ¤È¾±»Ê¤Ï2¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤¿¤Þ¤´¤òÕÛ²½¤µ¤»¡¢À¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È´á¶ñ¡Ø¤¦¤Þ¤ì¤Æ¡ª¥¦¡¼¥â¡¡¥¢¥é¥¤¥Ö¡Ù¤òÂÎ¸³¡£Æ£ËÜ¤¬Êú¤Ã¤³¤·¤¿¤ê¡¢¾±»Ê¤¬¹â¤¤¹â¤¤¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÕÛ²½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¡¢³Ì¤òÇË¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¾±»Ê¤Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¡¼¤Ã¤Æ¶«¤Ó»Ï¤á¤Æ16Ç¯¡£¤½¤í¤½¤í¿·¤·¤¤¥®¥ã¥°¤ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤ì¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¿·¤·¤¤¥®¥ã¥°¤È¤Ê¤ë¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¥Ý¥í¥ê¡£¤½¤ì¤ËÆ£ËÜ¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥¹¥«¥¹¤ÎÀ¼¤Ç¶«¤Ð¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡×¤È¾Ð´é¤Ç´õË¾¡£¡Ö¤â¤¦À¼¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡È¤¨¡¼¡©¡É¡È¤¨¡¼¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤Ï·¸å¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¾±»Ê¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÏÈÖÁÈ¤È¤«¤Ç1²óÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ö¤È¡¢¤½¤Î¸åÀ¼½Ð¤Æ¤Ê¤¤»þ¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¤¹¤Ç¤Ë¥«¥¹¥«¥¹¤Ë¤Ê¤ëÊÒÎÚ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2016Ç¯10·î7ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¤¦¤Þ¤ì¤Æ¡ª¥¦¡¼¥â¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤´¤òÕÛ²½¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤À¤Ã¤³¤·¤¿¤êÍÉ¤é¤·¤¿¤ê¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÃæ¤Ë¤¤¤ë¡Ö¥¦¡¼¥â¡×¤¬¼«¤é³Ì¤ò³ä¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤È¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¤ªÀ¤ÏÃÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ú¥Ã¥È¡£
¡¡¤½¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤¦¤Þ¤ì¤Æ¡ª¥¦¡¼¥â¡¡¥¢¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·µ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¡£ËâË¡¤Î±©¤ò¤µ¤·¤³¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤àÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¤¿¤Þ¤´¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ÈÀ¼¤ä²»¡¦¸÷¤ÇÈ¿±þ¤·¡¢¤¿¤Þ¤´¼«ÂÎ¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿¤ê¡¢³Ì¤Î³ä¤ìÊý¤¬¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥£¥³¡¼¥ó¡Ê¥¹¥«¥¤¥¿¥¤¥×¡¿¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥×¡Ë¤È¥É¥é¥°¥ë¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥¿¥¤¥×¡¿¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¡Ë¤Î2¼ïÎà¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê1Ëü1998±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡¡¤¤ç¤¦4Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¢ÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¾ì¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥â¡¼¥ë¡×Åù¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼Hits¥Ó¥¸¥Í¥¹ËÜÉô¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¼¼¤ÎÉðÅÄÀ¿»á¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î°áÁõ¤«¤éÆó¤ÎÏÓ¥Á¥é¥ê¤ÊÆ£ËÜÈþµ®
¡¡Æ£ËÜ¤È¾±»Ê¤Ï2¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤¿¤Þ¤´¤òÕÛ²½¤µ¤»¡¢À¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È´á¶ñ¡Ø¤¦¤Þ¤ì¤Æ¡ª¥¦¡¼¥â¡¡¥¢¥é¥¤¥Ö¡Ù¤òÂÎ¸³¡£Æ£ËÜ¤¬Êú¤Ã¤³¤·¤¿¤ê¡¢¾±»Ê¤¬¹â¤¤¹â¤¤¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÕÛ²½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¾±»Ê¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÏÈÖÁÈ¤È¤«¤Ç1²óÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ö¤È¡¢¤½¤Î¸åÀ¼½Ð¤Æ¤Ê¤¤»þ¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¤¹¤Ç¤Ë¥«¥¹¥«¥¹¤Ë¤Ê¤ëÊÒÎÚ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2016Ç¯10·î7ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¤¦¤Þ¤ì¤Æ¡ª¥¦¡¼¥â¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤´¤òÕÛ²½¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤À¤Ã¤³¤·¤¿¤êÍÉ¤é¤·¤¿¤ê¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÃæ¤Ë¤¤¤ë¡Ö¥¦¡¼¥â¡×¤¬¼«¤é³Ì¤ò³ä¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤È¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¤ªÀ¤ÏÃÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ú¥Ã¥È¡£
¡¡¤½¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤¦¤Þ¤ì¤Æ¡ª¥¦¡¼¥â¡¡¥¢¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·µ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¡£ËâË¡¤Î±©¤ò¤µ¤·¤³¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤àÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¤¿¤Þ¤´¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ÈÀ¼¤ä²»¡¦¸÷¤ÇÈ¿±þ¤·¡¢¤¿¤Þ¤´¼«ÂÎ¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿¤ê¡¢³Ì¤Î³ä¤ìÊý¤¬¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥£¥³¡¼¥ó¡Ê¥¹¥«¥¤¥¿¥¤¥×¡¿¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥×¡Ë¤È¥É¥é¥°¥ë¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥¿¥¤¥×¡¿¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¡Ë¤Î2¼ïÎà¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê1Ëü1998±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡¡¤¤ç¤¦4Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¢ÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¾ì¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥â¡¼¥ë¡×Åù¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼Hits¥Ó¥¸¥Í¥¹ËÜÉô¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¼¼¤ÎÉðÅÄÀ¿»á¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£