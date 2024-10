【「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」第7話】10月4日 公開

白泉社は、同社のWebサイト「ヤングアニマルWeb」にてマンガ「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」の第7話を10月4日に公開した。

本作は、まるよのかもめ氏によるグルメギャグマンガ。おっとりOLのもちづきさんこと望月美琴がガッツリ・コッテリ・山盛りの食べ物をひたすらに食す“ドカ食い”の様子が描かれている。

最新話となる第7話では、妹のためにシティガールを演じるもちづきさんだが……。

なお、ヤングアニマルWebでは10月4日現在第1話より第2話までの無料公開が行なわれている。また、単行本1巻は10月29日発売予定となっている。

【最新話】

第7話のページ

(C) HAKUSENSHA Ltd. All rights reserved.

(C)まるよのかもめ/白泉社